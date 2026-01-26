WB Games a confirmé via une FAQ officielle que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ne proposera pas de coopération en ligne. Annoncé sur Switch 2 en août dernier pour une sortie courant 2026, ce quatrième opus de la série LEGO Batman se limitera exclusivement à la coopération locale à deux joueurs sur toutes les plateformes. Cette décision ne concerne donc pas spécifiquement la version Switch 2 mais bien l’ensemble des versions du jeu.

Cette orientation rappelle celle adoptée par TT Games pour LEGO Star Wars: The Skywalker Saga en 2022, qui avait également fait le choix d’écarter le multijoueur en ligne malgré des critiques sur ce point lors d’une réception globalement favorable. Ni le développeur ni l’éditeur n’ont expliqué précisément les raisons de cette absence, alimentant les spéculations sur d’éventuelles contraintes de temps de développement, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été apportée.

Legacy of the Dark Knight débute avec les origines de Batman alors qu’un jeune Bruce Wayne s’entraîne auprès de la Ligue des Ombres. La campagne narrative construit progressivement une famille d’alliés composée de personnages emblématiques comme Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman et Talia al Ghul pour affronter une menace croissante issue d’une Galerie des Vilains comprenant Le Joker, Le Pingouin, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane et bien d’autres.

Le jeu introduit un système de combat dynamique inédit encapsulant le style de combat distinctif du Chevalier Noir. Chaque coup porte véritablement avec des chaînes d’attaques fluides, des contres et des mises à terre spectaculaires. En solo ou en coopération locale à deux joueurs, les participants utilisent les gadgets iconiques comme les Batarangs pour distraire ou étourdir les ennemis et le Batclaw pour les attirer. Les personnages partenaires disposent de leur équipement signature : le vaporisateur de mousse de Jim Gordon, le lanceur de câble de Robin et le fouet de Catwoman, offrant diverses options d’approche pour chaque rencontre ennemie et combat de boss.

Pour les joueurs recherchant un défi plus corsé, le titre dépasse l’expérience LEGO habituelle avec un nouveau niveau de difficulté amélioré Caped Crusader et un niveau Dark Knight encore plus exigeant.

L’action se déroule à Gotham City, un terrain de jeu LEGO en monde ouvert regorgeant de crimes à empêcher, d’énigmes à résoudre, de récompenses à collecter et de surprises à découvrir à chaque coin de rue, ruelle et toit. Les joueurs peuvent se déplacer via le grappin, planer ou conduire à travers l’environnement, se balançant d’immeuble en immeuble avec le lanceur de grappin de Batman, survolant la ville avec le Batglider, ou sillonnant les rues avec style grâce à une gamme de Batmobiles et Batcycles.

La Batcave peut être personnalisée pour exposer véhicules, trophées et objets de collection, ainsi qu’un assortiment de Batsuits portables inspirés des médias Batman passés. Sept personnages jouables sont disponibles, incluant Batman, Catwoman, Nightwing et Robin.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sortira le 29 mai sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, la version Nintendo Switch 2 étant prévue pour une date non spécifiée. Les fans de toutes générations pourront profiter du jeu en solo ou en équipe avec un ami ou un membre de la famille uniquement via la coopération locale sur canapé.