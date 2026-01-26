Nintendo a annoncé qu’un Direct consacré à Tomodachi Life: Living the Dream se tiendra le 29 janvier à 15h00 heure normale d’Europe centrale. La présentation promet de révéler toutes sortes de nouveaux détails croustillants sur cette suite tant attendue du titre 3DS.

Si le Direct sur le film Super Mario du week-end dernier ne vous a pas suffi, Nintendo a aujourd’hui annoncé que Tomodachi Life: Living the Dream bénéficiera de sa propre présentation Direct plus tard cette semaine. Révélée sur Nintendo Today!, la diffusion débutera le jeudi 29 janvier.

Voici les horaires précis auxquels le Direct démarrera selon les régions :

Amérique du Nord : 6h PST / 7h MST / 8h CST / 9h EST

Royaume-Uni/Irlande : 14h GMT

Europe : 15h CET / 16h EET

Asie/Océanie : 23h JST / 22h AWST / 1h (vendredi) AEDT

Il sera possible de suivre la présentation sur YouTube (Amérique, Europe, Japon) et sur Nintendo.com (Amérique, Europe, Japon).

Bien que Living the Dream ait été annoncé il y a quelque temps déjà, nous sommes toujours sans date de sortie. Espérons que le Direct de cette semaine nous éclaire sur ce point ainsi que sur tout un tas d’autres fonctionnalités amusantes. Cette suite de Tomodachi Life suscite beaucoup d’attentes de la part des fans du titre 3DS original, et cette présentation dédiée devrait enfin lever le voile sur les nouveautés et améliorations apportées à cette simulation de vie loufoque.