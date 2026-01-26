Le Nintendo Switch eShop nord-américain accueille actuellement une nouvelle vague de promotions particulièrement agressives, avec plusieurs titres affichant leur prix le plus bas jamais constaté. Parmi les offres les plus marquantes figurent notamment Cult of the Lamb et Kao the Kangaroo, mais la sélection couvre un spectre très large de genres, allant de l’indépendant narratif aux productions d’action plus musclées.

Du côté des records de prix, Cult of the Lamb tombe à 9,99 dollars au lieu de 24,99 dollars, tandis que Kao the Kangaroo s’affiche à seulement 3,80 dollars contre 29,99 dollars habituellement. On note également des chutes spectaculaires pour Figment et Figment 2, tous deux proposés à 1,99 dollar, ou encore Epic Chef, désormais accessible pour 2,49 dollars après avoir été vendu 24,99 dollars.

Les amateurs de jeux d’action et d’aventure trouveront aussi leur compte avec Blasphemous 2 à 9,89 dollars, BPM: Bullets Per Minute à 7,49 dollars, Risk of Rain Returns à 9,74 dollars ou encore Spiritfall à 7,99 dollars. Les fans de rétro et de shoot’em up pourront se tourner vers R-Type Dimension EX à 7,49 dollars ou Gungrave C.O.R.E. à 15,99 dollars.

Les expériences plus narratives ou orientées détente ne sont pas en reste, avec Coffee Talk à 6,49 dollars, Coffee Talk 2 à 8,99 dollars, A Space for the Unbound à 9,99 dollars ou Lil Gator Game également à 9,99 dollars. Côté coopération et multijoueur, Overcooked: All You Can Eat est proposé à 11,99 dollars, tandis que Overcooked: Special Edition descend à 3,99 dollars.

Voici la liste complète des promotions actuellement disponibles sur le Nintendo Switch eShop nord-américain :

Alwa’s Awakening – 3,49 $ (au lieu de 9,99 $)

Alwa’s Legacy – 6,29 $ (au lieu de 17,99 $)

A Space for the Unbound – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Blasphemous 2 – 9,89 $ (au lieu de 29,99 $)

Blossom Tales 2 – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Borderlands: The Handsome Collection – 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

BPM: Bullets Per Minute – 7,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Brok the InvestiGator – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Cathedral – 5,24 $ (au lieu de 14,99 $)

Coffee Talk – 6,49 $ (au lieu de 12,99 $)

Coffee Talk 2 – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Conscript – 7,47 $ (au lieu de 21,99 $)

Cult of the Lamb – 9,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Date Everything – 19,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Demon Turf’s – 11,24 $ (au lieu de 24,99 $)

Epic Chef – 2,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Figment – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Figment 2 – 1,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Fitness Boxing Fist of the North Star – 4,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Going Under – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Gori: Cuddly Carnage – 9,89 $ (au lieu de 21,99 $)

Gungrave C.O.R.E. – 15,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Hokko Life – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Kao the Kangaroo – 3,80 $ (au lieu de 29,99 $)

Koa and the Five Pirates of Mara – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Lil Gator Game – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Nice Day for Fishing – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 – 9,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Overcooked: All You Can Eat – 11,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Overcooked: Special Edition – 3,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Overpass – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Phantom Breaker: Omnia – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Postal: Brain Damaged – 6,24 $ (au lieu de 24,99 $)

R-Type Dimension EX – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Rainbow Moon – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Risk of Rain Returns – 9,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Sail Forth – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Spiritfall – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

The House of the Dead 2: Remake – 16,74 $ (au lieu de 24,99 $)

The House of the Dead: Remake – 2,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Tin Hearts – 4,39 $ (au lieu de 19,99 $)

Victory Heat Rally – 16,24 $ (au lieu de 24,99 $)

Ces offres concernent exclusivement le Nintendo Switch eShop nord-américain.