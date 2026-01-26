L’éditeur Shueisha Games et le développeur SIGONO ont annoncé qu’OPUS: Prism Peak, jeu d’aventure narratif à fins multiples, sortira le 26 mars sur Switch 2, Switch et PC via Steam.

« Capture the moment, then learn to let go » (« Capture l’instant, puis apprends à lâcher prise »). OPUS: Prism Peak est une aventure narrative où vous incarnez un adulte épuisé qui se retrouve piégé hors de la réalité. À l’aide de votre vieil appareil photo, vous explorerez un royaume éthéré et ses liens avec le monde que vous avez laissé derrière vous, découvrirez ses mystères, et trouverez finalement votre chemin vers la maison.

Vous êtes un photojournaliste d’âge moyen et fatigué, fuyant une vie de déceptions en ville pour trouver du réconfort dans vos racines. Mais un accident inattendu vous laisse échoué dans un royaume montagneux éthéré, où vous croisez le chemin d’une mystérieuse jeune fille. Pour découvrir la vérité sur ce monde énigmatique et trouver un chemin de retour, vous devez rassembler des indices et reconstituer ses mystères – uniquement avec le vieil appareil photo que vous avez en main.

Où vont les adultes lorsqu’ils perdent leur chemin ? La photographie dans OPUS: Prism Peak reflète à quel point le protagoniste observe le monde. Les joueurs doivent absorber leur environnement, comprendre ce que chaque esprit désire, et capturer les secrets du royaume à travers leur objectif.

Parmi les esprits se trouve une fille sans mémoire de qui elle est, seulement le vague sentiment qu’elle devait aider un adulte à traverser ses difficultés. Au fil de leur voyage, sa présence offre un angle différent l’aidant à voir le monde plus clairement. La relation évolutive entre les deux protagonistes constitue le cœur de l’expérience tandis qu’ils naviguent dans un paysage d’esprits.

Ce monde ressemble à la réalité, pourtant il s’efface lentement. L’humanité a disparu depuis longtemps, ne laissant que des esprits animaux habiter ses restes. Ils croient que tant qu’ils capturent les moments les uns des autres, ils continueront d’exister. Les esprits rencontrés peuvent se rapprocher de vous selon vos choix, façonnant silencieusement ce qui vous attend à destination.

La toute nouvelle bande-annonce présente une chanson thème « I Am Farewell Itself, I Am Life », composée par Kevin Penkin, compositeur d’animes comme Made in Abyss, The Apothecary Diaries et Tower of God, ainsi que pour les jeux vidéo narratifs Necrobarista et Florence.

L’expérience mêle les regrets d’adulte avec l’esthétique Shinkai, combinant les visuels vibrants de Makoto Shinkai avec la désillusion de mi-vie de Firewatch. La photographie sert de pont narratif : explorer en utilisant le vieil appareil photo dévoile les mystères du monde et renforce la connexion entre les personnages. Ce jeu d’aventure narratif à puzzle promet une exploration profonde des thèmes adultes de perte, de déception et de recherche de sens, enveloppée dans une direction artistique et une bande-originale signée Kevin Penkin.