Resident Evil est une licence culte qui entre dans sa trentième année. À l’occasion, Capcom sort un nouveau titre, Resident Evil Requiem, qui débarquera notamment sur Nintendo Switch 2 le 27 février 2026 sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 et en physique au prix de quatre-vingts euros. Nous avons été invités par la légendaire société japonaise afin de tester cette nouvelle aventure pendant trois heures sur PS5. Voici nos premiers retours sur Resident Evil Requiem !

Deux personnages, deux façons de jouer

Petit avant-propos : Notre testeur est un néophyte de la licence et a posé ses mains pour la première fois sur un Resident Evil lors de cette preview. De plus, nous rappelons que cet écrit est une preview réalisée sur une session de trois heures sur PS5. À ce stade, c’est trop peu pour donner un avis définitif, surtout sur Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem est, sans surprise, un jeu de survival-horror. Nous incarnons pour ce nouvel opus deux personnages : d’un côté, nous avons Leon Scott Kennedy, un « habitué » de la licence et de l’autre Grace Ashcroft du FBI.

Les deux, pour des raisons différentes, se retrouvent dans un complexe médical où des expérimentations sont réalisées sur de nombreux patients… qui sont devenus des « mutants » assoiffés de violence. Notre objectif est d’enquêter sur cet étrange bâtiment tout en survivant à ces terrifiants ennemis.

Resident Evil Requiem propose deux gameplays différents en fonction du personnage joué. Si la partie avec Leon est un survival-horror nerveux, basé sur les combats, la partie avec Grace est plus « angoissante », nous obligeant à survivre par tous les moyens du bord, avec des ressources limitées et de nombreuses phases d’infiltration. La prise en main est un peu ardue, surtout pour un néophyte, mais elle devient de plus en plus évidente au fil de notre aventure.

Notre personnage peut se battre avec des armes à feu ou au corps à corps, les deux styles étant souvent nécessaires pour venir à bout de nos adversaires. Les armes à feu sont puissantes, permettent de faire des dégâts majeurs sur les ennemis. La visée est plus qu’importante car elle va impacter notre adversaire.

Par exemple, en tirant dans les jambes, le zombie peut s’écrouler au sol, nous donnant alors l’occasion de le frapper au corps à corps (ou avec Leon, de l’achever à la hache). Avec un tir dans la tête, nous pouvons parfois éclater (littéralement) la figure de notre assaillant.

Dans la preview, nous avons aussi pu ramasser une tronçonneuse (petit clin d’œil), très puissante sur nos adversaires, mais qui s’avère tout aussi dangereuse pour notre santé si nous ne sommes pas les premiers dessus…

De l’infiltration, des combats, du craft, des puzzles, de l’exploration…

Avec Grace (de ce que nous avons vu), le gameplay peut être tout aussi brutal et sanguinaire, mais il se déroule avec un doigté obligatoire à notre survie. Grace est limitée en termes de munitions ainsi que d’armes (au corps à corps) et chaque décision doit se faire en âme et conscience : allons-nous embêter ce mutant sur notre route, quitte à perdre quelques précieuses balles, ou allons-nous juste attendre qu’il change de chemin ?

Fouiller le bâtiment devient très important, car Grace est dépendante des objets qu’elle trouve sur sa route. Un peu de ferraille, des pots de plantes (pour se soigner), mais aussi du sang (sur le corps de nos victimes) trouvés çà et là deviennent de précieux matériaux pour crafter des vivres… mais attention, car notre inventaire est lui aussi limité !

Grace survit donc grâce à de l’action (ou pas, nous pouvons l’éviter), de l’infiltration, mais aussi quelques puzzles qui viendront tester la patience des joueurs. Certains sont simples et se résolvent logiquement grâce aux documents que nous trouvons dans le décor, alors que d’autres, notamment ceux pour débloquer des recettes de craft, peuvent vraiment être « casse-pieds ».

L’exploration fut vitale dans notre session. Outre les objets de craft et les solutions aux énigmes (ainsi que des pièces pour des améliorations), la carte est un précieux allié pour nous guider dans ce décor labyrinthique, tout en sachant qu’il faut retourner dans certains lieux déjà visités au fil de notre progression. Nous avons passé une grande partie de notre temps le nez sur la carte, à la fois pour bien nous repérer dans ces couloirs sombres, mais aussi pour apercevoir les objets utiles que nous aurions loupés.

Finalement, nous avons aussi affronté un boss avec Léon, combat qui fut étonnamment bien plus simple que la plupart des autres difficultés rencontrées. Lors de cet affrontement, nous devions à la fois grimper sur des plateformes surélevées pour échapper à la créature tout en plaçant quelques balles de fusil à pompe bien senties.

Un gameplay enthousiasmant…

Bien que nous soyons néophytes, nous avons apprécié notre session sur Resident Evil Requiem. Il est vraiment agréable d’alterner les personnages et les styles de jeu. Les émotions ne sont clairement pas les mêmes que nous soyons Leon ou Grace, et si les passages avec Leon sont grisants, nous étions bien moins sereins (dans le bon sens du terme) avec Grace, progressant à pas de loup.

Nous avons beaucoup aimé « la liberté » donnée au joueur. Certes, notre session était très directive, et nous devions globalement aller d’un point A à un point B pour accomplir un objectif, mais la façon de jouer et de résoudre certains passages peuvent réellement différer d’un joueur à l’autre.

Si pour des raisons techniques (nous avons gaspillé involontairement nos objets de soin car nous ne maîtrisons pas la manette PS5), nous avons quasiment intégralement joué en mode infiltration, il est tout à fait possible d’être bien moins « conciliant » avec nos adversaires.

Nous avons aussi apprécié que les mutants se comportent différemment en fonction de leur passé. La chanteuse, par exemple, qui peut nous frapper en chantant, ou le cuisinier, qui prépare sa petite pitance à base de sang, nous obligent à changer notre façon de jouer.

L’aspect craft est aussi bien implémenté, avec des décisions souvent drastiques à prendre qui, là encore, vont modifier notre façon de jouer. Allons-nous fabriquer cette substance surpuissante qui tue définitivement un mutant en une seule injection (à usage unique), ou allons-nous fabriquer des balles pour tuer nos adversaires, en prenant le risque que ces derniers se relèvent quelques minutes plus tard ?

Mais quid de la version Nintendo Switch 2 ?

Même si notre expérience sur Resident Evil Requiem a été très positive, nous avons aussi connu un gros moment de vide quand il a fallu retourner sur nos pas. Ces moments, un peu longs, furent peu gratifiants. Il n’a pas vraiment été très agréable de retourner aux endroits déjà visités pour chercher la suite de l’histoire.

En plus du gameplay, Resident Evil Requiem a proposé plusieurs cinématiques, qui, visuellement, étaient splendides (sur PS5). La réalisation était maîtrisée et le récit se suivait très facilement, notamment grâce à un doublage français intégral de qualité. Nous n’en avons cependant pas vu assez pour avoir le moindre avis sur la qualité de la narration.

Plus généralement, les graphismes étaient très réussis, avec des passages sanglants à souhait parfaits pour les adeptes du gore. Nous avons apprécié les jeux de lumière qui arrivaient bien souvent à renforcer notre angoisse. Les musiques étaient très discrètes alors qu’inversement, nous avons plutôt été « bercés » par le son des mutants, ce qui nous permettait, de parfaitement situer nos adversaires et comprendre les prochains dangers.

Maintenant, plusieurs questions se posent à nous après cette preview. Alors que la version était techniquement impeccable sur la PS5, quel traitement allons-nous avoir sur Nintendo Switch 2 ? Si Cyberpunk 2077 était particulièrement réussi, nous avons aussi eu Skyrim… Cette question sur la qualité du portage est d’autant plus importante que Resident Evil Requiem est un jeu qui nécessite de se plonger totalement dans le décor pour être apprécié à sa juste valeur.

Le prix de quatre-vingts euros interroge aussi. Nous sommes dans une fourchette très haute, semblable à la PS5 (sur PC, le jeu coûte soixante-dix euros). Qu’allons-nous avoir sur Nintendo Switch 2 à ce prix-là ? Allons-nous avoir une version au rabais au même prix que les autres ou une version de même qualité ? Réponse le 27 février…

Premières impressions

Sur les trois heures passées, nous avons été charmés par Resident Evil Requiem. Les deux personnages jouables ont des gameplays différents qui se complètent parfaitement, avec un Leon assez « nerveux » et une Grace qui, au contraire, nécessite de réfléchir avant d’agir. Nous avons aimé le gameplay complet que nous avons vu, qui offre parfois plusieurs solutions à la même difficulté, ainsi que les cinématiques de qualité, les graphismes réussis et les nombreux mutants aux différents comportements en fonction de leur passé. Notons tout de même que nous avons testé le jeu sur PS5. Est-ce que la Nintendo Switch 2 sera assez puissante et le portage assez qualitatif pour nous apporter convenablement Resident Evil Requiem ? Réponse dans un mois…