Le premier grand Nintendo Direct aurait lieu durant la première semaine de février selon NateTheHate, qui a partagé ces informations lors d’un épisode de podcast aujourd’hui. La nouvelle présentation Nintendo Direct pourrait être diffusée durant la première semaine de février, avec une attente particulière pour le 4 ou 5 février selon les fuseaux horaires.

Toutefois, l’insider précise qu’il n’a pas pu confirmer cette date avec ses meilleurs contacts actuellement, il convient donc de garder à l’esprit que cette date n’est pas totalement verrouillée. Si la rumeur se confirme, l’annonce officielle devrait tomber le lundi ou mardi qui précédera, soit le 2 ou 3 février.

Pour l’instant, le type de Direct reste également flou. Un Nintendo Direct général est possible, mais Nintendo pourrait aussi opter pour un Partner Showcase présentant des titres tiers.

Nintendo organise typiquement des Directs au premier trimestre pour présenter les jeux à venir. Plusieurs titres sont déjà programmés : Mario Tennis Fever sort le 12 février, suivi de Pokemon Pokopia le 5 mars et Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park le 26 mars. Tomodachi Life devrait également recevoir une date de sortie très bientôt puisqu’un Direct dédié à ce jeu vient justement d’être annoncé pour le 29 janvier.

NateTheHate s’est montré précis avec certains leaks Nintendo par le passé. Ses affirmations concernant les dates de Nintendo Direct ont généralement été exactes. De plus, il avait visé juste avec la date de la révélation initiale de la Nintendo Switch 2, renforçant la crédibilité de cette nouvelle rumeur.