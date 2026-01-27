Nova-box, le studio français primé derrière Seers Isle, Along the Edge et Across the Grooves, a officialisé After the Wane pour Nintendo Switch avec une fenêtre de sortie prévue fin 2026. Ce nouveau roman graphique interactif perpétue la formule signature du développeur en mêlant réalisme magique, planches illustrées à la main, choix aux conséquences sinistres et bande-son soigneusement composée.

L’histoire suit Lena, une jeune danseuse aux rêves plein la tête qui tente sa chance dans la capitale. Sur les traces d’une mère qu’elle n’a jamais connue et également danseuse, elle se retrouve rapidement au centre d’une querelle entre compagnies de danse. Prise entre Fernand, le mystérieux directeur d’une maison de quartier, et Déborah, la directrice d’une compagnie de danse élitiste installée dans un étrange théâtre, Lena doit composer avec l’amour, le chagrin et les défis de la vie adulte tout en affrontant une voix mystérieuse qui résonne dans sa tête et qu’elle semble être la seule à entendre. Tiraillée entre son passé et son futur, elle devra se rappeler sa propre nature et tracer son chemin alors que des événements de plus en plus étranges se produisent autour d’elle.

Le gameplay repose sur des choix qui façonnent la destinée de Lena. Les joueurs pourront s’aligner avec la compagnie de danse élitiste, tisser des liens avec les habitants et jeunes danseurs du centre associatif local, ou maintenir leur indépendance tout en cultivant un intérêt pour l’occulte. Plusieurs scènes de danse ponctuent le récit, entièrement animées à la main en rotoscopie, offrant une dimension visuelle unique à l’expérience narrative.

Chaque partie révèle une aventure de la taille d’un roman illustré par des centaines d’images dessinées à la main spécialement pour le jeu. La bande-son orchestrale immersive, composée et enregistrée exclusivement pour After the Wane, s’adapte et évolue dynamiquement selon les choix du joueur et l’ambiance de chaque scène. La rejouabilité constitue un pilier du titre avec de multiples embranchements narratifs et dénouements permettant de découvrir les conséquences variées des décisions prises tout au long de l’aventure.