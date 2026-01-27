Choice Provisions a ouvert la page de pré-lancement Kickstarter pour financer le portage de BIT.TRIP RERUNNER sur Nintendo Switch 2. Le jeu, déjà disponible sur d’autres plateformes où les joueurs l’ont maîtrisé et repoussé ses limites, s’apprête à faire son retour sur une console Nintendo, là où la série BIT.TRIP a vu le jour.

BIT.TRIP RERUNNER est un jeu de plateforme rythmique où le monde bouge au rythme de la musique et la survie dépend de la capacité du joueur à rester synchronisé. Le principe reste simple : le personnage court constamment vers l’avant tandis que le joueur doit sauter, glisser, frapper et réagir en rythme, la musique dictant le tempo de l’action. Il ne s’agit pas d’un remake de BIT.TRIP RUNNER mais d’une réinvention ambitieuse destinée à explorer tout le potentiel du concept RUNNER.

Le titre représente l’opus RUNNER le plus ambitieux jamais créé par le studio. Il propose plus de 150 nouveaux niveaux faits main, des capacités supplémentaires et des mécaniques approfondies. Les options d’accessibilité modernes respectent le temps des joueurs, notamment avec l’ajout de points de contrôle. Le jeu intègre également RUNNER MAKER et MUSIC MAKER, des outils permettant de créer des niveaux et de transformer sa propre musique en gameplay. Une version complètement débloquable du BIT.TRIP RUNNER original est incluse et jouable directement dans le jeu, préservant la sensation classique de la série tout en offrant davantage de contenu à maîtriser.

Choice Provisions explique que le recours à Kickstarter se justifie par la complexité technique du portage. Bien que BIT.TRIP RERUNNER existe déjà et soit jouable, l’adapter à la Nintendo Switch 2 nécessite un travail d’ingénierie spécifique à la plateforme, des ajustements de performance, une certification et l’attention nécessaire pour que le jeu soit parfaitement adapté au matériel Nintendo. La campagne ne finance donc pas un développement depuis zéro mais le retour du jeu sur sa plateforme d’origine.

Le studio promet d’ouvrir ses archives pour l’occasion, avec des récompenses numériques, des curiosités physiques et des artefacts BIT.TRIP conservés pour le bon moment. Certains seront ludiques, d’autres chargés de sens, et quelques-uns en édition très limitée. Choice Provisions a également teasé la participation d’un invité très spécial lors du lancement de la campagne. Les intéressés peuvent suivre le projet sur Kickstarter pour être notifiés de son lancement officiel.