Sony Interactive Entertainment et le studio San Diego ont annoncé la sortie de MLB The Show 26 pour le 17 mars 2026 sur Nintendo Switch. Les précommandes ouvriront le 3 février prochain, accompagnées de la diffusion d’un trailer de gameplay dévoilant les nouveautés de cette édition.

Aaron Judge, joueur des New York Yankees, reprend sa place en tant qu’athlète de couverture après ses débuts dans ce rôle pour MLB The Show 18. Le triple MVP de la Ligue américaine incarne parfaitement le thème central de cette année : laisser sa marque. Son parcours depuis le lycée jusqu’aux ligues majeures, en passant par les ligues mineures et la scène mondiale, reflète l’expérience que San Diego Studio souhaite offrir aux joueurs. Judge accumule les distinctions avec sept sélections au All-Star, cinq Silver Slugger Awards, le record de home runs en une saison de la Ligue américaine avec 62 coups de circuit, et le titre de capitaine de l’équipe Team USA pour le World Baseball Classic 2026. Ses performances ont inspiré non seulement les joueurs sur le terrain mais également les athlètes et fans du monde entier.

L’édition 26 du jeu met l’accent sur le parcours du joueur, débutant par le travail acharné au lycée avec une volonté constante de progresser et une ambition de carrière digne du Hall of Fame. San Diego Studio affirme avoir créé l’expérience MLB la plus authentique en dehors du terrain réel, avec des mises à jour sur les fonctionnalités établies et quelques surprises spéciales à découvrir.

Deux éditions seront disponibles : l’édition Standard et l’édition Digital Deluxe. Cette dernière offre quatre jours d’accès anticipé à partir du 13 mars 2026, tandis que l’édition Standard sera pleinement accessible dès le 17 mars. Les précommandes pour les deux versions s’ouvriront le 3 février à 9h00 PT / 12h00 ET sur TheShow.com, les boutiques de plateformes et chez les détaillants participants.

Le World Baseball Classic Tournament fait son retour dans Diamond Dynasty. La couverture du jeu présente Aaron Judge dans son uniforme Team USA du World Baseball Classic, laissant présager des nouveautés pour ce mode de jeu. Par ailleurs, le partenariat avec Homage pour la ligne de vêtements MLB The Show reprend avec une première collection mettant en vedette l’athlète de couverture, disponible en tailles adultes et enfants.

Les joueurs peuvent s’inscrire au Scouting Report sur TheShow.com pour recevoir des packs exclusifs mensuels d’avril à décembre. San Diego Studio recommande également de créer un compte MLB The Show à l’adresse account.theshow.com, permettant de conserver l’intégralité de son inventaire de cartes quelle que soit la plateforme utilisée. Le studio promet des mises à jour régulières incluant des révélations hebdomadaires de fonctionnalités, des trailers détaillés, des informations sur les éditions et une nouvelle réduction de fidélité pour les précommandes.