Absolum, évolution moderniste du beat’em up acclamée par la critique et le public qui mélange action à l’ancienne, scénario puissant et grande rejouabilité, a dépassé la barre des 500 000 unités vendues !

Son co-développeur et éditeur Dotemu profite de l’occasion pour annoncer la sortie, le 12 février prochain, de la généreuse mise à jour gratuite Threads of Fate. Elle comprends :

Un nouveau mode de jeu, Épreuves Mystiques , qui fait appel à des dizaines de modificateurs pour offrir un défi encore plus relevé, mais également son lot de surprises et de scénarios qui contrastent de manière audacieuse avec l’aventure principale

L’expertise de Dotemu en matière de modernisation de gameplay rétro n’est plus à démontrer. Le studio et éditeur a en effet œuvré sur des adaptations aussi réussies que MARVEL Cosmic Invasion ou TMNT: Shredder’s Revenge. Première licence originale de Dotemu, Absolum est un très bon exemple de la façon dont les développeurs indépendants peuvent faire évoluer les genres les plus emblématiques du jeu vidéo en leur insufflant un maximum d’originalité.

À propos d’Absolum

Absolum mélange des combats de type arcade avec des sorts, des contres, des pouvoirs à améliorer et des personnages uniques dans une grande quête passionnante au cœur de somptueux panoramas dessinés à la main. Des embranchements à explorer, des quêtes à approfondir, des personnages intrigants à rencontrer et un grande variété de boss à défier : Absolum délivre un conte fantasy passionnant qui s’inspire de l’esprit des jeux d’action classiques tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Débloquez des objets, des améliorations de personnages et des quêtes inédites tout en explorant l’immense richesse de ce monde fascinant : chaque run de cette aventure hautement accessible et rejouable offre son lot de surprises !

Tous les détails sur la mise à jour Threads of Fate sont disponibles:

Depuis que les premiers feux de la résistance ont été allumés à Talamh, le nombre impressionnant de rebelles originaires du monde entier qui ont rejoint notre cause nous a laissés pantois. Vous avez grandement contribué à repousser les hordes de l’Ordre pourpre et à émousser le joug tyrannique d’Azra. Cependant, intrépides rebelles… Le combat n’est pas encore terminé. La mise à jour 1.1 d’Absolum sera disponible au début de l’année 2026.

Notre mise à jour majeure apporte bien plus que de simples correctifs et modifications. Nous venons renforcer les troupes rebelles avec de nouvelles fonctionnalités, du contenu inédit et d’autres surprises !

Nouveaux défis

Les Épreuves mystiques vous pousseront à vous surpasser et vous permettront de défier d’autres rebelles aux quatre coins du globe. Après avoir vaincu votre ultime ennemi (vous-savez-qui), vous aurez accès à des épreuves prédéfinies qui ajouteront une couche de difficulté supplémentaire aux paramètres de jeu habituels.

En plus de relever ces défis de plus en plus difficiles, vous pourrez personnaliser votre propre épreuve et partager son code d’accès avec le monde entier (nous vous conseillons d’utiliser le Discord officiel ou le subreddit tenu par les fans).

Un monde en constante évolution

Sans doute avez-vous déjà croisé ces portails qui apparaissent de manière aléatoire au cours de vos péripéties ? Sachez que ceux-ci ont été absorbés par les terres de Talamh. Vous devrez désormais traverser des régions corrompues, visibles sur la carte de Maugis. Ces nouvelles régions sont peuplées d’ennemis plus puissants, et offriront aux rebelles téméraires qui osent s’y aventurer de plus grandes récompenses.

Choisissez bien votre chemin afin d’éviter les régions corrompues ou d’en explorer le plus possible. Vous pourrez aussi modifier la fréquence d’apparition de ces zones corrompues dans les paramètres des Épreuves mystiques, et même corrompre l’ensemble des terres de Talamh si vous souhaitez vous confronter à un défi colossal (et amasser une quantité colossale de récompenses).

Montures améliorées

Nos nouvelles méthodes d’élevage ont porté leurs fruits, et nous sommes ravis d’annoncer que les rebelles pourront désormais chevaucher des montures d’élite. Plus massives, plus rapides et plus fortes, elles offrent de nouvelles perspectives pour renverser l’Ordre pourpre.

Alors, en selle, et préparez-vous pour des combats hauts en couleur ! Les montures d’élite disposent également d’attaques améliorées qui vous aideront à terrasser les hordes d’ennemis qui vous attendent. Vous pourrez bientôt partir à la recherche de votre nouveau fidèle compagnon pas-si-docile dans les contrées sauvages de Talamh !

Nouvelles apparences et émotes

Nous savons que vous, les rebelles, êtes toujours en quête de nouvelles façons de nouer des relations et de communiquer en jeu. Nos nouvelles émotes vous offrent une soupçon de style supplémentaire, et certaines ont même leur propre ligne de dialogue. Vous pourrez choisir vos émotes dans le menu de sélection du personnage au feu de camp, de manière à faciliter davantage la communication au sein des cellules de résistance.

Pour couronner le tout, chaque héros dispose de nouvelles apparences que vous pourrez débloquer via l’Arbre aux âmes ou en terminant des défis. Personnalisez votre héros préféré grâce aux nouveaux styles disponibles en jeu.