WWE 2K26 a officiellement été annoncé et les précommandes ouvriront le 30 janvier 2026. Le jeu sera proposé en au moins trois éditions différentes, mais WWE et 2K Games distillent les informations au compte-gouttes en attendant cette date. Si les détails officiels restent limités, plusieurs rumeurs circulent déjà sur les plateformes concernées et la date de sortie du titre.

Le précédent opus, WWE 2K25, avait fini par débarquer sur Switch 2, mais plusieurs mois après sa sortie sur PS5 et Xbox Series X. Cette stratégie de lancement décalé pourrait ne pas se répéter pour WWE 2K26. Selon le leaker réputé Billbil-kun, le jeu sortirait le vendredi 13 mars 2026 et serait disponible dès le jour de lancement sur Switch 2, en même temps que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une sortie simultanée qui marquerait un changement d’approche de la part de l’éditeur pour la console de Nintendo.

Des versions physiques sont prévues sur PS5, Xbox Series X et Switch 2, mais les joueurs Nintendo devront composer avec une limitation déjà rencontrée l’année précédente. Comme pour WWE 2K25, la version physique Switch 2 de WWE 2K26 prendrait la forme d’un code dans une boîte, sans cartouche de jeu incluse. Même le format Game-Key Card ne serait pas proposé. Le jeu sera également disponible en version digitale sur PC, PS5, Xbox Series X et Switch 2.

Ces informations restent pour l’instant du domaine de la rumeur, mais l’ouverture des précommandes le 30 janvier devrait rapidement clarifier la situation et confirmer ou infirmer la présence d’une version Switch 2 au catalogue.