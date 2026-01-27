Nintendo déploie la version 11.0.0 de Splatoon 3 à partir du 29 janvier 2026, une mise à jour majeure qui introduit de nouvelles mécaniques et modifie en profondeur l’expérience multijoueur dans les Splatlands. Cette update apporte des changements substantiels qui devraient redéfinir la manière dont les joueurs abordent les affrontements.

La nouveauté phare se nomme Flow Aura, un état spécial activé lorsqu’un joueur élimine plusieurs adversaires en succession rapide. Au moment de son activation, une vague d’encre peint automatiquement le sol autour du joueur. Cet état procure des bonus significatifs pendant environ 30 secondes : augmentation de la vitesse de course, de nage, de la résistance à l’encre ennemie et amélioration de l’Intensify Action. La durée du Flow Aura peut être prolongée en continuant d’éliminer des adversaires ou en assistant ses coéquipiers dans leurs éliminations. Chaque splat successif réactive également le débordement d’encre au sol. Pour faciliter l’accès à cet état, les joueurs doivent encrer le terrain, aider leurs alliés à obtenir des éliminations et cibler en priorité les adversaires eux-mêmes en Flow Aura.

La lisibilité des combats s’améliore considérablement avec l’ajout de barres de vie visibles. Auparavant, il fallait observer attentivement la quantité d’encre recouvrant un ennemi pour évaluer ses dégâts, une tâche difficile en pleine action. Désormais, la santé restante d’un adversaire touché s’affiche dans une barre au-dessus de sa tête pendant quelques secondes, à condition qu’il ne se soit pas mis à couvert ou plongé dans son encre. Cette barre reste visible même derrière un obstacle si l’adversaire est repéré par des capacités comme Thermal Ink ou marqué par un Point Sensor ou Wave Breaker. Les barres de vie s’appliquent également aux coéquipiers blessés, permettant un meilleur soutien tactique même avec des joueurs inconnus.

La détection des coups subit des ajustements importants. La hitbox des joueurs en forme de calmar a été réduite, rendant plus difficile de toucher des adversaires cachés derrière des murs ou des angles. Cette modification corrige un surplus de tolérance qui datait du premier Splatoon sur Wii U, pensé à l’époque pour accompagner les joueurs découvrant les contrôles gyroscopiques. Pour compenser cette difficulté accrue, les hitbox des projectiles ont été agrandies, particulièrement pour les armes à courte portée. Le Splattershot Jr. devient ainsi beaucoup plus efficace contre les adversaires en forme enfant et légèrement moins précis contre ceux en forme calmar. Le Splattershot bénéficie d’améliorations modérées dans les deux cas, tandis que l’E-liter 4K Scope voit sa précision considérablement réduite contre les adversaires en forme calmar mais légèrement améliorée en forme enfant. Ce rééquilibrage encourage les joueurs équipés d’armes courte portée à adopter un style de jeu plus agressif.

Enfin, la capacité Stealth Jump subit un ajustement pour éviter les situations trop déséquilibrées. Le temps de vol des Super Jumps augmente désormais proportionnellement à la distance parcourue lorsque cette capacité est équipée. Traverser toute la carte prendra donc plus de temps qu’auparavant, bien que le délai de lancement reste inchangé.