Le site web de Walmart dispose d’une page dédiée à la marque Nintendo, présentant des publicités pour les produits Nintendo avec la possibilité de les ajouter directement au panier pour faciliter l’achat. Bien que cela n’ait rien de nouveau ou de surprenant, dans une tentative de continuer à pousser les ventes de Nintendo Switch Online – Walmart proposant à la fois des cartes physiques et des codes numériques pour les abonnements – des fans aux yeux d’aigle ont rapidement repéré une bannière publicitaire mise à jour présentant deux jeux GameCube qui n’ont pas été ajoutés au service, ni même officiellement annoncés : Metroid Prime 2: Echoes et Pikmin 2.

Les deux titres sont des classiques méritant d’être sur le service, bien sûr, mais ce sont également des choix intéressants pour une multitude de raisons. Pikmin 2 est déjà disponible à l’achat sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 30€, et le Metroid Prime original a déjà reçu un remaster complet. Obtenir Prime 2: Echoes (sans Prime 3: Corruption) comme ajout NSO ne constituerait pas la trilogie remasterisée idéale espérée et en rumeur depuis des années.

Cela dit, The Legend of Zelda: Wind Waker a récemment été ajouté au Switch Online sans que Wind Waker HD n’ait jamais été porté depuis la Wii U, donc tout est possible. Les deux jeux sont sortis localement sur GameCube en 2004, faisant d’eux des candidats légitimes pour enrichir la bibliothèque GameCube du service d’abonnement.

Cette découverte publicitaire suggère que Nintendo pourrait bientôt annoncer ces deux titres pour le Nintendo Switch Online + Expansion Pack, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été faite à ce stade. Les abonnés du service attendent avec impatience de savoir si ces jeux classiques rejoindront effectivement la bibliothèque dans un avenir proche.