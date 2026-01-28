Ave, citoyens de Rome. Un an après la sortie de Citadelum sur Steam avec des critiques très positives, Abylight Studios annonce la version Nintendo Switch 2. Ce jeu de stratégie et de construction de cité acclamé, développé par Abylight Barcelona, est désormais disponible sur la nouvelle console avec toutes les nouvelles fonctionnalités introduites dans la version 2.0 « Julius », les contrôles à la souris et cinq campagnes historiques différentes.

Les joueurs construisent leur colonie et la font évoluer en une cité magnifique, explorent la carte et établissent des routes commerciales, entraînent et mènent leurs légions au combat tout en traitant avec les dieux du Panthéon. Selon le niveau de dévotion, les joueurs reçoivent des dons divins ou affrontent le courroux des divinités. Abylight Studios s’honore d’annoncer que Citadelum figure parmi les 25 premiers jeux développés spécifiquement pour la Nintendo Switch 2.

La version Nintendo Switch 2 comprend cinq campagnes complètes : The Rise of the Roman Empire mettant en vedette Auguste, The Last Conqueror of Britannia, The Lost Eagles of Germania, The Gallic Wars avec Jules César et The Third Punic War. L’interface utilisateur et les contrôles ont été optimisés pour la manette et le mode portable de la nouvelle console, avec la disponibilité des contrôles à la souris.

Tous les biomes sortis sur PC sont présents : Italie, Hispanie, Égypte, Germanie, Bretagne, Gaule et Carthage. Le gameplay propose des options approfondies incluant des chaînes de production complexes, des relations diplomatiques, des procès, des missions secondaires, la santé et la salubrité ainsi que des merveilles. Le système de combat complet intègre le combat automatique, les ordres et les simulations de bataille. Des améliorations de qualité de vie ont également été apportées au titre.