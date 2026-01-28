Engagez-vous ! Rejoignez la légende de la Fédération, le Général Johnny Rico, et faites connaissance avec notre nouvelle héroïne, le Major Samantha ‘Sammy’ Dietz. Voici un aperçu de ce dont elle est capable et des batailles homériques qui vous attendent dans Starship Troopers: Ultimate Bug War!

Pour sa première apparition, Major Sammy Dietz vous emmène dans les coulisses de la guerre la plus réaliste de l’histoire du jeu vidéo. Cette interview exclusive, présentée par le Général Johnny Rico, vous aidera à comprendre quel rôle vous aurez à jouer dans ce merdier !

Nous remercions tout particulièrement Charlotta Mohlin, citoyenne de la Fédération, pour avoir rendu l’apparition à l’écran du major Samantha Dietz possible.

25 ans après les événements du premier film Starship Troopers, cette campagne héroïque voit la militaire expérimentée Samantha Dietz raconter sa traque du redoutable Insecte Assassin pendant la Première Guerre contre les Insectes. Revivez cette expérience cathartique en annihilant les Arachnides sur leurs terres, à Klendathu, et voyagez au cœur de nouvelles contrées comme la planète P dans cette campagne furieusement efficace. 14 armes (dont le célèbre fusil Morita), 11 soutiens tactiques et un véhicule Mech vous y attendent : cette simulation de combat en 3D pixélisée s’annonce délicieusement sanglante.

Vous souhaitez participé à l’effort de guerre ? Ajoutez le jeu dès maintenant à votre wishlist, et restez à l’écoute de toutes les communications Fédérales à venir, dont un Gameplay Briefing Trailer à venir très bientôt. Gardez en tête que le service garantit la citoyenneté !