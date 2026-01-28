Plus de 500 000 exemplaires vendus, un clan de retour gratuitement, un DLC gavé de nouveautés : vous n’avez pas fini de jouer aux cartes en 2026

Monster Train 2, l’un des deckbuilders les plus appréciés de la décennie grâce à ses combats innovants et stratégiques, s’offre avec Destiny of the Railforged sa plus grosse mise à jour depuis sa sortie. Le label d’édition de Devolver Digital Big Fan et le studio Shiny Shoe dévoilent aujourd’hui en détails ce futur DLC, prévu pour le 2 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de 9,99 €. Destiny of the Railforged sortira peu après sur Nintendo Switch.

Un aperçu vidéo complet de Destiny of the Railforged est disponible juste ici :

Destiny of the Railforged, en bref

Un tout nouveau mode de jeu : affrontez le nouveau mode Soul Savior pour arracher de puissantes âmes des griffes de l’inarrêtable Lifemother et de ses abominables enfants. Affrontez de nouveaux boss dans l’ordre qui vous convient. Vous subissez des malédictions à chaque créature tuée en échange de bonus puissants Équipez les Âmes que vous libérez de chaque boss sur des cartes de votre deck pour profiter d’un tas de puissants effets supplémentaires Amassez un maximum de puissance grâce aux Âmes que vous débloquez, tandis que la meta progression et les possibilités stratégiques se développent en parallèle. Le défi est vraiment différent du jeu de base

l’environnement cosmique de Soul Savior convoque une horde de nouveaux monstres assoiffés de chaos, ainsi que quelques ennemis connus qui font leur grand retour De nouvelles forces jouables : disponible dans tous les modes de jeu et le contenu existant, le formidable Clan Railforged s’occupe de construire les trains dans lesquels vous combattez depuis le premier épisode. Il devient donc jouable par le biais de deux personnages : Herzal, le fameux forgeron qui a bâti les rails que vous arpentez et le train Boneshaker du premier Monster Train Heph est le gars un peu marteau qui a construit le Covenant Outpost et le moteur Skullcrusher, éléments centraux de Monster Train 2

Indépendamment de Destiny of the Railforged, Shiny Shoe va également ajouter une nouvelle faction jouable gratuite : les pouvoirs du Peuple Ver ont été complètement repensés pour s’intégrer au gameplay de Monster Train 2. Né dans les profondeurs de l’enfer, ce clan puissant s’est taillé une solide réputation grâce à sa maîtrise des sorts et des bonus à large portée.

Destiny of the Railforged s’inscrit dans la lignée des mises à jour de contenu gratuites qui s’enchaînent depuis la sortie initiale de Monster Train 2. Chacune a apporté ses défis corsés et de nouvelles opportunités stratégiques à exploiter, renforçant d’autant l’immense potentiel stratégique de la formule.

Monster Train 2 poursuit intelligemment la route pavée par le premier épisode avec un système de combat ingénieux et exigeant sur trois niveaux. Pour contrecarrer les plans des factions ennemies, les cinq clans jouables disposent chacun de leurs propres avantages stratégiques à mélanger à souhait pour créer les synergies les plus improbables possibles. L’expérience est aussi douce pour les débutants que riche et gratifiante pour les aficionados du genre et de la série : intensité, créativité et richesse sont les maîtres-mots de ce deuxième opus.