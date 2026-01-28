Une démo de Star Trek: Voyager – Across the Unknown sera disponible sur Nintendo Switch 2 début février, offrant aux joueurs l’opportunité de découvrir le jeu avant sa sortie complète le 18 février sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.

La démo propose un premier aperçu pratique de l’expérience principale du jeu, permettant aux joueurs de guider le Voyager à travers le Quadrant Delta tout en prenant des décisions inspirées du leadership du Capitaine Janeway durant la série télévisée Star Trek: Voyager. La gestion du vaisseau, de son équipage et des défis d’un long voyage loin de chez soi joue un rôle central. La démo est déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, permettant aux joueurs de commencer leur voyage avant le lancement de la version Nintendo Switch 2.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown est développé par gameXcite et publié par Daedalic Entertainment. Le jeu complet sortira le 18 février 2026.

Situé à bord de l’U.S.S. Voyager dans les profondeurs inexplorées du Quadrant Delta, Star Trek: Voyager – Across the Unknown invite les joueurs à revivre et redéfinir le voyage légendaire du vaisseau vers la Terre. Le jeu mélange exploration, gestion du vaisseau et des ressources, éléments roguelite et choix significatifs. L’expérience propose des dynamiques d’équipage et une approche fraîche d’un univers de science-fiction bien-aimé, avec des scénarios hypothétiques qui ouvrent de nouvelles possibilités.

Les décisions des joueurs façonnent à la fois le destin de l’équipage et la configuration de l’U.S.S. Voyager lui-même. À chaque partie, le vaisseau devient une version différente de lui-même, réaménagé et réimaginé selon le chemin emprunté à travers le quadrant et les décisions de commandement prises en cours de route.

Dans Star Trek: Voyager – Across the Unknown, les joueurs prennent le commandement de l’U.S.S. Voyager qui traverse 12 vastes secteurs du Quadrant Delta. En chemin, ils gèrent les systèmes et l’équipage, s’engagent dans la diplomatie, naviguent à travers des décisions morales difficiles et affrontent l’inconnu. Des visages familiers reviennent, mais leurs destins peuvent différer, remodelés par le capitaine sur la passerelle.