Electronic Arts et Respawn Entertainment ont annoncé la fin imminente du support d’Apex Legends sur Nintendo Switch. Le 4 août 2026, à l’occasion du lancement de la saison 30, les serveurs de jeu seront définitivement fermés pour cette plateforme. Cette décision marque la fin d’une aventure commencée dès le premier jour pour la communauté Nintendo, mais ne concerne pas la version Nintendo Switch 2, qui restera pleinement opérationnelle aux côtés des versions PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Les joueurs pourront continuer à profiter du battle royale dans des conditions normales jusqu’à cette date butoir. Toutes les fonctionnalités resteront accessibles, y compris la possibilité de gagner des récompenses et de participer aux différents événements de la saison 29, qui constituera la dernière mise à jour majeure pour la Switch classique. À partir du 4 août 2026, le jeu nécessitant obligatoirement une connexion aux serveurs en ligne, aucune forme de partie ne sera plus possible sur Nintendo Switch, même en local.

L’achat de monnaie premium et d’objets cosmétiques sera également suspendu à compter de cette date. Toutefois, les joueurs conserveront la possibilité d’utiliser leurs Apex Coins restants sur Switch jusqu’au 4 août, avant que les serveurs ne ferment définitivement. Respawn précise néanmoins qu’une attention particulière doit être portée aux législations locales : dans certaines régions, notamment au Japon, les devises virtuelles doivent être utilisées dans un délai de 180 jours suivant leur achat, une restriction qui s’applique sur l’ensemble des plateformes.

La bonne nouvelle pour les fidèles de la première heure réside dans la sauvegarde complète de leur progression. L’intégralité des achats, cosmétiques, Apex Coins et avancées dans le jeu étant liée au compte EA individuel, tout sera automatiquement transféré vers la Nintendo Switch 2. Les joueurs qui acquièrent la nouvelle console de Nintendo après le 4 août 2026 retrouveront donc l’ensemble de leur contenu sans démarche supplémentaire. Le transfert peut s’effectuer de deux manières : soit via un transfert système direct depuis la Switch vers la Switch 2 dans les paramètres de la console, soit en téléchargeant simplement Apex Legends sur Switch 2 et en se connectant avec les mêmes identifiants de compte Nintendo et EA.

Un point crucial à noter concerne les limites du transfert de devises virtuelles. Si les Apex Coins peuvent migrer de la Switch vers la Switch 2, ils ne pourront en revanche pas être transférés vers d’autres plateformes comme PlayStation, Xbox ou PC. Cette restriction ne s’applique qu’à la monnaie virtuelle, la progression globale du joueur restant elle accessible sur toutes les plateformes compatibles via le système de comptes EA.

Respawn justifie cette décision par sa volonté de maintenir une expérience de jeu de haute qualité. Les développeurs soulignent que grâce à l’investissement de Nintendo dans la Switch 2, cette nouvelle plateforme offre des capacités techniques nettement supérieures pour faire tourner Apex Legends dans des conditions optimales en mode portable. Cette transition s’inscrit dans l’évolution continue du contenu et des fondations techniques du jeu, qui célèbre déjà plusieurs années d’existence.

Le studio remercie chaleureusement la communauté Nintendo qui a soutenu le jeu depuis son lancement sur Switch et exprime l’espoir de retrouver ces joueurs à bord du vaisseau sur Nintendo Switch 2. Pour toute question relative aux modalités pratiques de cette transition, Electronic Arts renvoie vers les guides détaillés disponibles sur le site officiel de Nintendo ainsi que sur les pages de support dédiées.