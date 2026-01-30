L’éditeur 2P Games et le développeur Azure Flame Studio annoncent que Banner of the Maid, le SRPG de stratégie au tour par tour acclamé par la critique, a reçu une mise à jour majeure de localisation sur Nintendo Switch. Cette mise à jour introduit un support complet des textes en français et en japonais, permettant à un public mondial plus large de découvrir cette réimagination fantastique unique de la Révolution française.

En plus du support linguistique étendu, l’équipe est ravie de révéler qu’un doublage japonais est actuellement en production active pour enrichir davantage l’expérience immersive du jeu. Pour coïncider avec ces mises à jour, une réduction de 50% sera disponible sur les Nintendo eShops nord-américain et européen du 12 février au 4 mars.

Banner of the Maid mélange stratégie au tour par tour et JRPG, se déroulant dans une Révolution française alternative (fin du XVIIIe au début du XIXe siècle) avec des éléments fantastiques et un style artistique anime unique. Les joueurs incarnent la jeune officière Pauline Bonaparte, menant leurs troupes à la victoire dans des batailles dynamiques au tour par tour tout en prenant part au paysage politique complexe de Paris, rempli d’intrigues et de conspirations. Mais Pauline est plus qu’une simple officière brillante : elle est également une Maid, l’une des femmes légendaires dotées de pouvoirs mystérieux capables de renverser le cours d’une bataille. Une histoire épique profonde pleine de rebondissements, de gloire et de fantaisie où le destin de la Révolution repose entre les mains des joueurs.

Dans Banner of the Maid, les joueurs commandent les troupes les plus emblématiques de l’époque révolutionnaire dans des combats de stratégie profonds au tour par tour avec des environnements dynamiques. Plus de 30 terrains différents sont proposés, incluant villes, plaines, montagnes enneigées, avec des changements environnementaux comme la neige ou le brouillard qui obligent à rester constamment vigilant et à adapter sa stratégie à chaque situation.

Plus de 30 généraux fascinants incluant des figures historiques comme Desaix, Murat et Lannes possèdent différents backgrounds et compétences qui peuvent être entraînés et améliorés avec l’expérience. Les joueurs devront leur parler pour découvrir leurs histoires, gagner leur confiance et comprendre leurs cœurs s’ils veulent qu’ils atteignent leur véritable potentiel. Ils participeront également à des défis et des quêtes pour gagner des faveurs politiques et des fonds pour améliorer leur armement et leurs provisions, mais devront faire attention car leurs actions peuvent faire basculer l’équilibre du pouvoir à Paris.