KEMCO a lancé Novel Rogue, un tout nouveau jeu de deckbuilding roguelite pour Switch et Switch 2. Le jeu peut être acheté pour 20,99 € sur Switch et pour 14,69 € pour une durée limitée sur Switch 2.

Précédemment sorti sur Switch, Novel Rogue bénéficie désormais d’une édition Nintendo Switch 2 disponible en version numérique dès aujourd’hui. Le RPG a reçu plusieurs améliorations sur la dernière plateforme de Nintendo, notamment une résolution améliorée, une meilleure visibilité du texte et le support des contrôles à la souris. Un pack de mise à niveau est également vendu pour 0,99 dollar, tandis que la réduction de lancement ramène le prix à 14,69 € au lieu des 20,99 € habituels.

Dans la mystique Bibliothèque Ancienne, un jeune apprenti nommé Wright s’entraîne sous la tutelle de Yuisil, la Sorcière des Portails. Dans le cadre de ses études magiques, il plonge dans les histoires de quatre livres enchantés, chacun offrant un royaume unique à explorer. De la reconquête d’un royaume déchu à la découverte des mystères des enfers, les choix des joueurs façonnent les destins de personnages captivants et de leurs récits entrelacés.

Ce roguelite de construction de deck rempli d’art pixelisé propose des batailles de cartes au tour par tour palpitantes où chaque décision compte. Les joueurs construisent et personnalisent des decks à travers quatre systèmes uniques, chacun adapté aux mondes contenus dans les livres. Ils collectionnent des cartes puissantes, utilisent l’Encre pour améliorer leur deck et adaptent leur stratégie pour vaincre les ennemis et débloquer des fins spéciales. Avec des donjons aléatoires et des défis croissants, chaque partie constitue un nouveau test de compétences.

Le jeu permet d’explorer les mondes de quatre livres uniques, chacun situé dans un univers différent. Parfois les joueurs rejoignent une princesse chevalier médiévale, d’autres fois ils s’élèvent vers le monde céleste. L’expérience offre une collection de récits enchanteurs à travers différents univers. Les joueurs s’engagent dans des batailles de cartes palpitantes en voyageant à travers les mondes contenus dans les livres, utilisant les cartes pour façonner les différentes fins possibles.