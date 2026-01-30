The Pokémon Company International propose une nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) : Méga-Évolution – Héros Transcendants, disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Inspirée du jeu vidéo Légendes Pokémon : Z-A, Méga-Évolution – Héros Transcendants introduit de nouveaux personnages et lieux dans le JCC Pokémon. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent découvrir des cartes mettant en vedette de nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution, dont Méga-Dracolosse-ex, et de nouveaux Pokémon de Dresseurs et Dresseuses. Des Pokémon-ex Méga-Évolution adorés des fans font également leur retour aux côtés de Pokémon de Dresseurs et Dresseuses apparaissant sur des cartes avec de nouvelles illustrations.

Enfin, dans Méga-Évolution – Héros Transcendants, une toute nouvelle rareté fait son apparition : les cartes « Méga attaque rare » présentent des noms d’attaques en caractères japonais katakana sur l’illustration.

Les cartes de Méga-Évolution – Héros Transcendants sont disponibles dans les produits ci-dessous.

Collection Méga-Évolution – Héros Transcendants – Erika/Okuba contenant deux boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo de Saquedeneu d’Erika ou de Dodoala d’Okuba et une pièce assortie.

contenant deux boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo de Saquedeneu d’Erika ou de Dodoala d’Okuba et une pièce assortie. Collection autocollant réajustable Méga-Évolution – Héros Transcendants contenant 3 boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo brillante de Salamèche ou de Fantominus et une page d’autocollants représentant Méga-Dracaufeu Y ou Méga-Ectoplasma, respectivement, pour personnaliser des ordinateurs, des tablettes et autres appareils électroniques.

De plus, les Dresseurs et Dresseuses peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine des produits ci-dessous.

Coffret Dresseur d’élite Méga-Évolution – Héros Transcendants (disponible le 20 février 2026) contenant neuf boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo au style « illustration rare » de Zekrom de N et des accessoires de jeu divers.

contenant neuf boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo au style « illustration rare » de Zekrom de N et des accessoires de jeu divers. Mini-boîte Méga-Évolution – Héros Transcendants (disponible le 20 février 2026) contenant 2 boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte artistique et une carte autocollante reprenant l’illustration de la boîte.

contenant 2 boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte artistique et une carte autocollante reprenant l’illustration de la boîte. Collection poster Premium Méga-Évolution – Héros Transcendants (disponible le 20 mars 2026) contenant 10 boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo de style « Méga attaque rare » de Méga-Gardevoir-ex ou de Méga-Lucario-ex et un grand poster recto verso de la même carte promo.

contenant 10 boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo de style « Méga attaque rare » de Méga-Gardevoir-ex ou de Méga-Lucario-ex et un grand poster recto verso de la même carte promo. Collection avec pin’s Deluxe Premiers Partenaires Méga-Évolution – Héros Transcendants (disponible le 20 mars 2026) : contenant cinq boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, trois cartes promo de Germignon, de Gruikui et de Kaiminus et un superbe pin’s représentant Germignon, Gruikui et Kaiminus.

: contenant cinq boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, trois cartes promo de Germignon, de Gruikui et de Kaiminus et un superbe pin’s représentant Germignon, Gruikui et Kaiminus. Coffret Méga-Évolution – Héros Transcendants – Méga-Méganium-ex/Méga-Roitiflam-ex/Méga-Aligatueur-ex (disponible le 24 avril 2026) : contenant quatre boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo de Méga-Méganium, de Méga-Roitiflam ou de Méga-Aligatueur et une carte lenticulaire grand format.

: contenant quatre boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants, une carte promo de Méga-Méganium, de Méga-Roitiflam ou de Méga-Aligatueur et une carte lenticulaire grand format. Lot de boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants (disponible le 24 avril 2026) : contenant six boosters Méga-Évolution – Héros Transcendants.

De plus, l’extension Méga-Évolution – Héros Transcendants est maintenant disponible en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Les joueurs et joueuses peuvent collectionner de nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution et combattre à leurs côtés, et à la connexion, le Passe de combat Méga-Évolution – Héros Transcendants les récompensera avec deux nouveaux decks mettant en vedette Méga-Dracolosse-ex et Méga-Méganium-ex.