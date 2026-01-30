Arc System Works vient d’annoncer le prochain opus de la série River City. River City Saga: Journey to the West sortira sur Nintendo Switch courant 2026. Le jeu sera également disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam.

Cette annonce a eu lieu lors du Taipei Game Show 2026 à Taiwan, qui se déroule du 29 janvier au 1er février au Taipei Nangang Exhibition Center. Le titre semble suivre le même style que River City Saga: Three Kingdoms, avec une démo jouable sur un stand du salon.

Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing et Sanzang forment l’ensemble du casting principal représenté en personnages au style Kunio. Il s’agit d’un jeu d’action-comédie absurde et palpitant où tout le monde part en voyage pour atteindre l’Inde. Succédant à River City Saga: Three Kingdoms, River City Saga: Journey to the West est un nouveau titre inspiré du mythe chinois La Pérégrination vers l’Ouest.

Durant l’ère turbulente de la dynastie Tang, les monstres sévissent et il n’y a aucun espoir de salut. Attristé par l’état du monde, Sakyamuni cherche à le sauver à travers les enseignements de Bouddha. Il établit donc le « Voyage pour Obtenir les Écritures », envoyant une expédition vers la lointaine terre occidentale de l’Inde pour récupérer les écritures bouddhistes.

Le talentueux Sun Wukong devient un disciple de Sanzang et, afin d’expier ses péchés passés, entreprend le voyage pour obtenir les écritures tout en protégeant son maître. Le joyeux et facilement emporté Zhu Bajie ainsi que le moine sérieux Sha Wujing rejoignent également le groupe en tant que disciples, et le groupe de Sanzang continue son voyage vers l’ouest. La route vers l’Inde s’étend sur 108 000 miles. Quel genre de voyage les attend maintenant ?

Le titre officiel anglais reste à annoncer, mais le jeu est d’ores et déjà jouable au Taipei Game Show 2026.