Asobism a lancé aujourd’hui une mise à jour majeure pour ShapeHero Factory, le roguelike tower defense avec construction d’usine sorti l’automne dernier sur Steam, Nintendo Switch et PlayStation 5. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités de qualité de vie, de la musique et des thèmes supplémentaires, un nouveau héros et un nouveau mode supprimant les minuteurs et les éléments roguelike pour permettre d’optimiser l’usine à volonté.

Le nouveau mode de jeu Minions’ Dan Dojo représente une toute nouvelle façon de jouer à ShapeHero Factory. Dans ce mode, il n’y a ni combats ni limites de temps. Les joueurs utilisent plutôt des ressources limitées pour optimiser leur usine et gagner des succès en jeu. Le Dojo constitue un ajout majeur susceptible d’attirer l’attention des fans de jeux de construction d’usine traditionnels.

Le nouveau héros Dullahan rejoint l’usine en tant que Minion Master, utilisant ses pouvoirs pour cibler les ennemis les plus proches. Il peut invoquer quatre clones de lui-même et appliquer des brûlures aux ennemis qu’il attaque. La recette de Dullahan peut être obtenue via un événement surprise en jeu.

La fonctionnalité de sélection par zone tant demandée est désormais disponible, permettant aux joueurs de sélectionner des installations dans une zone de 12×12 pour les déplacer, les supprimer et les copier. Les fonctions copier-coller ne sont utilisables qu’en mode Free Control pour des raisons d’équilibrage du jeu.

Quatre nouveaux thèmes de lobby sont disponibles, chacun accessible pour 100 points de connaissances arcaniques. Les boucles musicales courtes ont été étendues en pistes BGM complètes. Les joueurs peuvent basculer entre musique courte et longue dans le menu des options.

ShapeHero Factory place les joueurs dans le rôle de l’ingénieur d’une usine en constante évolution alimentée par de la peinture qui produit des guerriers magiques basés sur des formes. Les joueurs les envoient au combat, pour la mort ou la gloire, puis construisent une usine encore meilleure lors de leur prochaine partie. Combinant automatisation, construction d’usine, tower defense et genres roguelike, ShapeHero Factory offre une expérience addictive de type « encore une partie ». Le jeu a atteint le sommet de Steam New & Trending et la première place des charts de téléchargement Nintendo Switch 2.

La mise à jour est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, avec une réduction de 25% sur Steam aujourd’hui.