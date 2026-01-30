Les développeurs BROKENCIGS et fumigawa ont officialisé l’arrivée de leur jeu coopératif déjanté The Hilltop Funeral sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La sortie est prévue pour le premier semestre 2027, sans date précise communiquée à ce stade. Le titre, actuellement en développement et disponible en accès anticipé sur d’autres plateformes, propose une expérience multijoueur loufoque centrée sur le métier de porteur de cercueil.

Le pitch du jeu plonge les joueurs dans la peau de deux croque-morts maladroits chargés d’une mission aussi sacrée qu’improbable : transporter en toute sécurité un « client très important » jusqu’à sa dernière demeure au sommet de Cherry Hill, lors d’une énième nuit d’orage. L’objectif unique est d’une simplicité trompeuse : maintenir le corps dans le cercueil coûte que coûte. Une tâche qui s’annonce bien plus ardue qu’il n’y paraît au vu des obstacles prévus sur la route funéraire.

The Hilltop Funeral mise sur des contrôles simples mais exige une coordination extrême entre les joueurs. Le titre exploite un moteur physique volontairement chaotique où chaque mouvement, chaque traction et chaque oscillation peut rapidement virer au désastre burlesque. Le défunt lui-même semble doter d’une volonté propre et tente constamment de s’échapper de son cercueil, ajoutant une couche supplémentaire de difficulté à chaque partie. Les développeurs promettent une expérience physique si imprévisible que même Newton en retournerait dans sa tombe.

Le parcours funéraire regorge de pièges et de surprises conçus pour mettre à l’épreuve la coopération des joueurs. Si les chemins bifurqués et les ponts étroits constituent un échauffement, les véritables défis attendent les binômes mal synchronisés : mains de zombies surgissant du sol, crânes volants et boues piégeuses se chargeront de transformer chaque niveau en chaos généralisé. Chaque étape apporte son lot de nouvelles catastrophes et promet un niveau de souffrance inédit, tout en conservant l’esprit d’une simple randonnée entre amis, selon les développeurs.

Le jeu prend en charge trois modes de jeu : solo, coopération locale et coopération en ligne. Cette flexibilité permet aux joueurs de choisir leur configuration préférée, que ce soit pour affronter seul les défis du parcours ou pour partager les fous rires et les disputes avec un partenaire.

Concernant les spécificités techniques des versions Nintendo, les développeurs ont précisé que la compatibilité du mode 8 joueurs sur Switch première génération n’est pas encore garantie. L’équipe ne sait pas si les capacités de la console permettront de faire tourner ce mode dans des conditions optimales. En revanche, la version Switch 2 accueillera sans problème le mode 8 joueurs et bénéficiera d’améliorations graphiques ainsi qu’une résolution supérieure par rapport à la mouture Switch classique.

The Hilltop Funeral s’inscrit dans la lignée des titres coopératifs misant sur la physique imprévisible et le chaos contrôlé, promettant des sessions de jeu aussi hilarantes que frustrantes. Les joueurs intéressés devront patienter jusqu’au premier semestre 2027 pour découvrir si leur coordination sera à la hauteur de cette périlleuse mission funéraire.