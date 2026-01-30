2K a annoncé aujourd’hui WWE 2K26, le nouvel opus de la franchise phare de jeux vidéo WWE développée par Visual Concepts, qui sera disponible à partir du 6 mars 2026 sur Switch 2. L’actuel champion du monde poids lourd CM Punk prend une pose de défi sur la couverture de l’édition standard, une position qui sied à un Triple Crown Champion. L’une des personnalités les plus célébrées et subversives de l’histoire de la WWE, CM Punk était déjà apparu sur la couverture de WWE ’13 et sera également à l’honneur dans le 2K Showcase de WWE 2K26.

L’édition King of Kings célèbre la carrière sur le ring et l’héritage actuel en coulisses du membre du WWE Hall of Fame et actuel Chief Content Officer de la WWE, Paul « Triple H » Levesque. L’édition Attitude Era évoque la nostalgie de l’une des plus grandes époques de l’histoire de la WWE avec des personnalités plus grandes que nature incluant « Stone Cold » Steve Austin, The Rock, Triple H, Shawn Michaels, Stephanie McMahon, Undertaker, Kane, Trish Stratus, Lita, Chyna, Kurt Angle et The Dudley Boyz.

WWE 2K26 sortira le 6 mars 2026, CM Punk sera en couverture, les fonctionnalités exclusives à la Switch 2 sont détaillées pic.twitter.com/z4JPBqDQC7 — Nintendo-Town (@NintendoTown) January 30, 2026

Une nouvelle édition Monday Night War présente du contenu lié aux stars WWE de l’Attitude Era ainsi qu’une collection des plus grands noms de la WCW de l’époque, incluant « Hollywood » Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, Goldberg, Booker T et Eric Bischoff. Les éditions King of Kings, Attitude Era et Monday Night Wars sortiront mondialement le vendredi 6 mars 2026, sept jours avant l’édition Standard qui sera disponible le vendredi 13 mars 2026.

CM Punk a déclaré qu’enfant, il ne pouvait que rêver d’être sur la couverture d’un jeu vidéo et qu’il rejoint maintenant un groupe très exclusif de Superstars WWE qui l’ont fait deux fois. Il a apprécié l’expérience de narrer le 2K Showcase, ce qui lui a donné l’opportunité de raconter aux fans l’histoire directe et sans filtre des moments, matchs et controverses de sa carrière. Les joueurs pourront se mettre dans ses bottes, revivre certains de ses moments les plus fiers dans la WWE et affronter des défis qu’il n’a jamais eu l’opportunité d’affronter.

Greg Thomas, président de Visual Concepts, a indiqué que WWE 2K26 introduit plusieurs nouveaux types de matchs et fonctionnalités de gameplay demandés par la communauté. L’équipe a beaucoup réfléchi au raffinement de l’action sur le ring et de la présentation, tout en élargissant les options créatives pour offrir aux joueurs plus de liberté que jamais.

Le 2K Showcase intitulé « Punked » retrace le parcours personnel de CM Punk qui voyage dans le temps pour revivre des moments incroyables de sa carrière. Narré par « The Best in the World » lui-même, les joueurs revivront des matchs iconiques et affronteront des légendes de la WWE dans des Fantasy Warfare. Le Showcase Gauntlet poussera les joueurs dans leurs derniers retranchements. L’ascension, la rébellion et le retour de CM Punk en font le 2K Showcase le plus personnel à ce jour.

WWE 2K26 présente le plus grand roster de l’histoire de la franchise avec plus de 400 personnages jouables. Cette combinaison de Superstars actuelles de RAW, SmackDown et NXT, de légendes et de membres du WWE Hall of Fame comprend John Cena, « Macho Man » Randy Savage, Rhea Ripley, Cody Rhodes, Roman Reigns, Iyo Sky, Andre the Giant, Drew McIntyre, Bron Breakker, « Rowdy » Roddy Piper, Seth Rollins, Logan Paul, Stephanie Vaquer, Eddie Guerrero, Liv Morgan, Bret « Hitman » Hart, Penta, Charlotte Flair, Randy Orton, ainsi que de nouvelles additions et retours incluant Rey Fénix, Rusev et Blake Monroe.

Quatre nouveaux types de matchs font leur apparition : I Quit, Inferno, Three Stages of Hell et Dumpster. Des tables empilables, de nouveaux objets utilisables incluant des chariots d’épicerie et des punaises, ainsi que des environnements interactifs plus grands offrent de nouvelles façons de punir les adversaires. Les matchs intergender sont disponibles dans les modes de jeu principaux. Une refonte des systèmes de Reversals et d’endurance ajoute une couche de stratégie, et des interactions physiques améliorées rendent l’action plus dynamique et dangereuse. Des entrées interactives et l’ajout de Booker T et Wade Barrett à l’équipe de commentaires raffinent davantage la présentation audiovisuelle.

La suite de création offre désormais 200 emplacements de sauvegarde Create-A-Superstar, doublant le nombre existant en réponse à la demande de la communauté. Community Creations propose maintenant une capacité d’images doublée à 2000, des outils de morphing corporel et facial plus profonds, et un mélange de couleurs de cheveux bicolores, offrant une liberté sans précédent pour créer les Superstars, arènes et autres créations de leurs rêves.

Le mode MyGM introduit de nouveaux matchs intergender, des matchs à 5, 6 et 8 participants, plus de support pour plus de types de matchs que jamais, augmentant considérablement le nombre de matchs et de résultats possibles. Plus de shows par saison posent de nouveaux défis de gestion dans le mode de simulation de gestion de marque stratégique de 2K.

MyRISE propose deux nouvelles intrigues basées sur les divisions où les décisions héroïques ou vilaines impactent les MyPLAYERS comme jamais auparavant. Les joueurs peuvent continuer à jouer même après la fin des histoires principales, avec plus de contenu débloquable et de succès à gagner pour une rejouabilité accrue.

Le mode Universe accueille enfin le WWE Draft. D’autres nouveautés incluent l’assistant de création Universe, le mode Watch Show, des encaissements Money in the Bank améliorés et des types de Promo supplémentaires.

The Island, le monde à thème WWE de 2K, est maintenant plus grand et plus social que jamais, et disponible pour la première fois sur PC. Les joueurs choisiront l’une des trois factions et se battront pour le contrôle avec un système de progression remanié. Le nouvel environnement Scrapyard Brawl, de nouvelles tours, de nouveaux magasins et équipements de marque, un constructeur MySUPERSTAR élargi avec importation de photos de visage, ainsi que des quêtes améliorées avec voix off de Superstars, scènes cinématiques et écrans de dialogue enrichissent l’expérience immersive.

MyFACTION revient avec de nouvelles compositions intergender et des matchs Quick Swap. Les joueurs collectionnent de nouveaux designs de cartes et boostent leurs performances avec la nouvelle Faction Chemistry et le support des interventions. De nouveaux packs de cartes thématiques et objectifs continueront d’être déployés régulièrement tout au long de l’année avec des rafraîchissements de contenu saisonniers.

Le tout nouveau Ringside Pass offre aux joueurs une incitation supplémentaire à jouer, gagnant de l’XP dans tous les modes de jeu, à l’exception des lobbies en ligne. 60 paliers gratuits et 40 paliers premium seront disponibles pour récompenser le gameplay. Six saisons de Ringside Pass sont prévues tout au long de l’année, la saison 1 étant disponible au lancement. Le Ringside Pass Premium remplace le précédent modèle DLC, récompensant les joueurs avec de nouveaux personnages jouables non disponibles dans le roster de base.

WWE 2K26 sur Nintendo Switch 2 proposera plusieurs fonctionnalités supplémentaires rendues possibles par le hardware unique de la Switch 2, incluant le support de l’écran tactile et de la souris, GameShare et GameChat, le support du gameplay avec un seul Joy-Con, et la possibilité d’utiliser les contrôles souris dans la suite de création pour la peinture de visage et de corps. La version Switch 2 supportera également l’Image Uploader et les Community Creations multiplateforme.

Quatre éditions sont disponibles. L’édition Standard à 69,99 dollars inclut le Joe Hendry Pack en bonus de précommande. L’édition King of Kings à 99,99 dollars sera disponible dès le 6 mars. L’édition Attitude Era à 129,99 dollars inclut l’accès aux saisons 1 à 4 du Ringside Pass Premium. L’édition Monday Night War à 149,99 dollars inclut l’accès aux saisons 1 à 6 du Ringside Pass Premium. La copie numérique de l’édition Standard de WWE 2K25 ne sera pas disponible sur Nintendo Switch 2.