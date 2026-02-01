Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- PGA Tour 2K25 – 34.2GB
- Carmageddon: Rogue Shift – 13.7GB
- Dragon Quest 7 Reimagined – 6.8GB
- 4PGP – Nintendo Switch 2 Edition – 900MB
Switch
- Dragon Quest 7 Reimagined – 4.9GB
- Parkour Simulator 2026 – 3.2GB
- Mom Crush: Hidden Hotel Love Story – 1.2GB
- Sugar Daddy Crush: Hidden Hotel Love Story – 1.2GB
- Hidden Cats in Christmas – 936MB
- World Of Unlit – 750MB
- Trigodpats – 676MB
- Jimmy and the Pulsating Mass – 573MB
- 4PGP – 500MB
- Magic Rune Stone – 400MB
- Pin Strike 3 – 356MB
- DunHero – 275MB
- Jigsaw Realms: Villages – 236MB
- Dragon Spira – 200MB
- Lovish – 178MB
- Cute Bonfire – 97MB
- Screw Master – 75MB
- Tiny Biomes – 75MB
- Delivery of Us – 67MB
