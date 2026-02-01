Parmi les temps forts, l’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era, l’Édition Monday Night War, de nouveaux environnements interactifs, une trame mise à jour dans The Island, des fonctionnalités de personnalisation étendues, et bien plus encore.

2K annonce que WWE® 2K26, le dernier opus de la franchise phare de jeux vidéo WWE développée par Visual Concepts, sera disponible à partir du 6 mars sur PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 et PC via Steam.

L’actuel Champion du Monde Poids Lourds, CM Punk, adopte une pose provocatrice sur la cover de l’Édition Standard, une attitude digne d’un champion triplement couronné. L’un des personnages les plus célèbres et subversifs de l’histoire de la WWE, CM Punk était déjà apparu sur la cover de WWE ‘13 et sera également la tête d’affiche du 2K Showcase de WWE 2K26.

L‘Édition King of Kings célèbre la carrière sur le ring et l’héritage actuel dans les coulisses du membre du Hall of Fame de la WWE et actuel Chief Content Officer de la WWE, Paul “Triple H” Levesque.

L’Édition Attitude Era évoque quant à elle la nostalgie de l’une des plus grandes époques de la WWE. Elle met en avant des personnalités hors du commun telles que “Stone Cold” Steve Austin, The Rock, Triple H, Shawn Michaels, Stephanie McMahon, Undertaker, Kane, Trish Stratus, Lita, Chyna, Kurt Angle ou encore The Dudley Boyz.

Par ailleurs, une toute nouvelle Édition Monday Night War « super-premium » propose du contenu lié aux stars de la WWE de l’Attitude Era, ainsi qu’une collection des plus grands noms de la WCW de l’époque, notamment “Hollywood” Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, Goldberg, Booker T et Eric Bischoff.

L’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era et l’Édition Monday Night War sont prévues pour une sortie mondiale le vendredi 6 mars 2026, soit sept jours avant l’Édition Standard, qui sera disponible le vendredi 13 mars 2026.

« Enfant, je ne pouvais que rêver d’être sur la jaquette d’un jeu vidéo. Aujourd’hui, je rejoins le groupe très restreint de Superstars de la WWE qui l’ont fait deux fois, déclare CM Punk. J’ai apprécié l’expérience de narrer le 2K Showcase, qui m’a donné l’occasion de raconter aux fans l’histoire brute et sans filtre des moments, des matchs et des controverses de ma carrière. Les joueurs pourront se mettre dans mes bottes, revivre certains de mes instants les plus glorieux à la WWE et relever des défis que je n’ai jamais eu l’occasion de relever. »

« WWE 2K26 introduit plusieurs nouveaux types de matchs et fonctionnalités de gameplay réclamés par la communauté, ajoute Greg Thomas, président de Visual Concepts. L’équipe a beaucoup réfléchi à l’amélioration de l’action sur le ring et de la présentation, tout en élargissant les options créatives pour offrir aux joueurs plus de liberté que jamais. »

WWE 2K26 inclut plusieurs nouveautés et améliorations des fonctionnalités existantes dans le jeu :

2K Showcase : Punked – CM Punk’s Personal Journey : CM Punk voyage à travers le temps pour revivre les moments incroyables de sa carrière. Narré par « The Best in the World » lui-même, les joueurs revivront des matchs emblématiques et se battront contre des Légendes de la WWE dans Fantasy Warfare. Pour ceux qui veulent prouver leur vraie valeur, le Showcase Gauntlet cherchera à pousser les joueurs dans leurs retranchements ! L’ascension, la rébellion et le retour de CM Punk font de ce Showcase le plus personnel à ce jour ;

CM Punk voyage à travers le temps pour revivre les moments incroyables de sa carrière. Narré par « The Best in the World » lui-même, les joueurs revivront des matchs emblématiques et se battront contre des Légendes de la WWE dans Fantasy Warfare. Pour ceux qui veulent prouver leur vraie valeur, le Showcase Gauntlet cherchera à pousser les joueurs dans leurs retranchements ! L’ascension, la rébellion et le retour de CM Punk font de ce Showcase le plus personnel à ce jour ; Un « Best in the World » roster de plus de 400 personnages jouables : WWE 2K26 s’enorgueillit d’un roster de plus de 400 personnages jouables, le plus important de l’histoire de la franchise. Mélange de Superstars actuelles de RAW, SmackDown et NXT, de Légendes et de membres du Hall of Famers de la WWE, cette sélection massive comprend John Cena, “Macho Man” Randy Savage, Rhea Ripley, Cody Rhodes, Roman Reigns, Iyo Sky, Andre the Giant, Drew McIntyre, Bron Breakker, “Rowdy” Roddy Piper, Seth Rollins, Logan Paul, Stephanie Vaquer, Eddie Guerrero, Liv Morgan, Bret “Hitman” Hart, Penta, Charlotte Flair, Randy Orton, ainsi que de nouveaux ajouts et retours incluant Rey Fénix, Rusev et Blake Monroe, et bien d’autres encore ;

Nouvelles fonctionnalités de mouvement sur Nintendo Switch 2

WWE 2K26 sur Nintendo Switch 2 offrira plusieurs fonctionnalités supplémentaires rendues possibles par les fonctionnalités uniques de la console, notamment la prise en charge de l’écran tactile et de la souris, le GameShare et le GameChat, la commande du jeu avec un seul Joy-Con, et la possibilité d’utiliser les commandes à la souris dans le mode Création pour la peinture faciale et corporelle. La version Nintendo Switch 2 du jeu prendra également en charge l’Image Uploader et les Créations de la Communauté cross-plateforme.

Éditions de WWE 2K26

WWE 2K26 propose quatre éditions du jeu : l’Édition Standard, l’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era et l’Édition Monday Night War :