L’éditeur indépendant Top Hat Studios et le développeur Slime King Games ont annoncé la sortie d’Under The Island pour le 17 février 2026 à 11h EST, soit 15h00 UTC. Ce RPG d’action-aventure en 2D axé sur l’exploration et imprégné de l’esthétique des années 90 sera disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et la famille Xbox. Le jeu bénéficie du travail artistique de Simone Grünewald, ancienne directrice artistique de Daedalic Entertainment.

L’aventure se déroule sur la mystérieuse Seashell Island, un territoire aux multiples visages qui s’étend des calottes glaciaires de Bran Bran Peak, où l’on mine étrangement des céréales, jusqu’aux villages tropicaux et déserts poussiéreux peuplés de pots de fleurs vivants et sentients naturellement hostiles au joueur. Chaque région distincte recèle ses propres découvertes, ennemis et défis, le tout dans le cadre d’un gameplay d’action-RPG classique rehaussé d’une emphase particulière sur l’exploration dirigée par le joueur.

Les joueurs incarnent Nia, nouvelle venue sur Seashell Island, qui s’associe à Avocado, une habitante locale, pour enquêter sur un destin funeste : l’île est condamnée à sombrer sous l’océan. La progression s’accompagne d’une montée en puissance graduelle, débutant avec une simple crosse de hockey pour frapper les ennemis. Les capacités et la force du personnage se développent au fur et à mesure de la découverte de nouveaux trésors dans les donjons, les mini-jeux et les chemins détournés, ou parfois en les troquant avec les habitants locaux ou en les « négociant » avec la faune de l’île.

Under The Island mise sur la liberté d’exploration, permettant aux joueurs de tracer leur propre chemin à travers les merveilles monumentales de l’île ou les recoins secrets dissimulés çà et là. L’arsenal d’outils à disposition s’avère pour le moins éclectique : une pelle, une trompette et même un oiseau servent à créer de nouveaux passages, rencontrer d’autres aventuriers et dénicher des trésors. Cette approche orientée vers la découverte personnelle encourage les joueurs à sortir des sentiers battus pour révéler tous les secrets que recèle cet univers coloré.

Le jeu propose six régions distinctes à explorer, chacune avec ses propres dangers, améliorations et trésors. Les environnements variés incluent des serres vivantes inquiétantes, des cavernes gelées et des scieries chaotiques. Les joueurs pourront devenir champions d’un concours de cuisine, réunir des chats perdus et esquiver la fureur de pirates de céréales dans ces biomes interconnectés. L’exploration verticale et horizontale promet de révéler des coins cachés et des secrets dans chaque recoin de ces territoires diversifiés.

Le bestiaire se compose de créatures aussi étranges que variées : aubergines vomissantes, loups fouisseurs et autres entités bizarres peuplent l’île. Les joueurs devront utiliser les artefacts, le butin et les nouvelles capacités découverts au fil de l’aventure pour renverser le cours des combats. Il est également possible de se lier d’amitié avec des animaux, particulièrement en leur offrant des friandises, pour bénéficier de leur aide durant le périple.

L’île abrite une galerie de personnages mémorables et excentriques, chacun doté de sa propre personnalité, histoire et rôle à jouer dans l’aventure. Les interactions permettent de forger des amitiés, d’apporter son assistance aux habitants et de découvrir comment ils peuvent en retour aider Nia dans sa quête. Cette dimension sociale enrichit l’expérience et donne vie à cet univers inspiré par la culture rétro et l’animation des années 90.

Le titre s’inscrit dans la lignée des jeux d’aventure classiques en vue du dessus, avec un pixel art vibrant et coloré qui rend hommage à l’âge d’or de l’exploration top-down. Under The Island promet de ravir les amateurs de RPG d’action nostalgiques tout en offrant une expérience fraîche centrée sur la découverte et la personnalisation du parcours.