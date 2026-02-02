Baladins, le RPG coopératif d’inspiration jeu de rôle sur table développé par Seed by Seed et édité par Armor Games Studios, a enfin une date de sortie officielle sur Nintendo Switch. Le jeu débarquera le 20 février 2026 au prix de 24.99€, également disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4 à la même date.

L’arrivée du titre sur console Nintendo s’est fait attendre. Le projet avait été annoncé en 2023 avec une sortie initialement prévue pour 2024. Si le jeu a bien vu le jour sur PC via Steam le 15 mai 2024, les joueurs console ont dû patienter près de neuf mois supplémentaires avant de pouvoir y accéder. Dan McNeely, fondateur et PDG d’Armor Games Studios, a déclaré que l’équipe savait qu’elle n’en avait pas fini avec l’univers de Baladins après le lancement PC et se réjouit d’apporter ce conte charmant à encore plus d’aventuriers avec les versions Switch et PlayStation.

L’aventure se déroule à Gatherac, un monde vivant rempli de forêts luxuriantes et de villages pittoresques, peuplé de secrets cachés et de nouveaux amis à rencontrer. Un seul problème, plutôt conséquent, vient troubler cette quiétude : un dragon vicieux menace de dévorer le temps lui-même. En cas d’échec, ce redoutable adversaire renvoie les héros dans le passé, les forçant à recommencer leur quête.

Les joueurs assemblent une joyeuse équipe de cinq héros légendaires, chacun offrant sa propre palette de compétences. Le Cook permet de concocter des plats savoureux, la Luxomancienne fait preuve de créativité et encourage à penser en dehors des sentiers battus, la Dancer impressionne par ses mouvements, tandis que Pyro fait monter la température. Le contenu post-lancement PC ajoute également le personnage du Bard, qui manie la lyre et permet d’explorer Roazay, une région autrefois déchirée par la guerre avec ses propres habitants à rencontrer, objets à collecter et quêtes à accomplir.

Le destin du royaume se façonne à travers les choix des joueurs, qui influencent chaque aventure et mènent à de nombreuses issues et fins radicalement différentes. Cette approche narrative rappelle les livres dont vous êtes le héros et s’inspire directement des campagnes de jeux de rôle sur table. Chaque décision n’est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise, mais reflète simplement une approche créative pouvant donner lieu à des résultats variés et intéressants.

La quête sacrée des Baladins consiste à divertir les masses en interagissant avec les habitants bienveillants des villes. Les missions incluent l’organisation de fêtes, la préparation de repas ou même la participation à des séances d’entraînement physique. Ces saltimbanques, aussi appelés animaux de cirque ou trublions, errent de ville en ville pour remplir leur devoir : apporter la joie au peuple. Chaque héros possède ses propres compétences et peut perfectionner ses talents au fil de l’aventure en fonction des choix effectués et des objets récupérés.

Le jeu se joue en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, que ce soit en ligne ou en local. Les joueurs peuvent constituer une collection éclectique d’objets auprès de marchands ambulants ou dispersés à travers le territoire. Baladins est parfait pour des sessions de jeu courtes, permettant de dérouler une aventure épique à son propre rythme. Chaque session apporte son lot de révélations et de surprises dans ce monde fantaisiste, l’histoire pouvant radicalement changer d’une partie à l’autre en fonction des choix effectués à chaque tour.