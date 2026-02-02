Le jeu d’action roguelite BlazBlue Entropy Effect X se dirige vers une sortie aussi sur la Nintendo Switch 2, comme le révèle une classification récente de l’Entertainment Software Rating Board. Alors que le titre est prévu pour une sortie le 12 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, les développeurs semblent également préparer une version pour la nouvelle console hybride de Nintendo.

L’ESRB a attribué la mention T for Teen (pour adolescents) à BlazBlue Entropy Effect X, en raison de la présence de sang, de violence fantastique et de thèmes suggestifs. Le jeu d’action-aventure met en scène un groupe de scientifiques cherchant à obtenir un élément mystérieux en plongeant dans différentes réalités. Les joueurs traversent des niveaux en défilement latéral 2D pour affronter des ninjas ennemis, des soldats en armure et de grandes créatures hostiles.

Le système de combat repose sur l’utilisation d’épées, d’armes à feu, de lances et de lasers pour éliminer les adversaires dans des affrontements au corps à corps au rythme soutenu. Les batailles sont ponctuées d’effets de coups d’épée, de grandes explosions et d’éclaboussures de sang rouge. La classification mentionne également que certaines séquences présentent des personnages féminins avec un décolleté prononcé et une poitrine animée.

BlazBlue Entropy Effect X s’inscrit dans la franchise BlazBlue développée par Arc System Works, connue pour ses jeux de combat techniques et son univers narratif complexe. Cette déclinaison roguelite offre une approche différente de la licence, privilégiant l’action en défilement latéral et la rejouabilité propre au genre roguelite plutôt que les combats un contre un traditionnels de la série principale.