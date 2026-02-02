Le Nintendo Switch eShop nord-américain accueille une nouvelle vague de promotions particulièrement agressives, avec plusieurs titres proposés à leur prix le plus bas jamais constaté. Parmi les offres les plus notables figurent Citizen Sleeper 2 et Nobody Saves the World, mais la sélection couvre en réalité un spectre très large de genres, allant de l’action à la narration indépendante, en passant par les RPG, les jeux de gestion ou encore les productions arcade.

Du côté des jeux indépendants, Alwa’s Awakening tombe à 3,49 dollars contre 9,99 auparavant, tandis qu’Alwa’s Legacy passe à 6,29 dollars au lieu de 17,99. A Space for the Unbound est proposé à 9,99 dollars, soit une réduction de moitié, tout comme Blossom Tales 2 affiché à 7,49 dollars. Des titres plus exigeants comme Blasphemous 2 bénéficient également d’une remise marquante, avec un prix ramené à 9,89 dollars contre 29,99 à l’origine.

Les amateurs d’action et de sensations fortes trouveront aussi leur compte. Borderlands: The Handsome Collection chute à 9,99 dollars, BPM: Bullets Per Minute est proposé à 7,49 dollars, et Cult of the Lamb descend à 9,99 dollars. Dans un registre plus atypique, Epic Chef est affiché à seulement 2,49 dollars, tandis que Figment et Figment 2 tombent tous deux à 1,99 dollar, illustrant l’ampleur de certaines réductions.

Les licences plus connues ne sont pas en reste. Nickelodeon All-Star Brawl 2 est proposé à 9,99 dollars au lieu de 49,99, Overcooked: All You Can Eat passe à 11,99 dollars et Kao the Kangaroo est accessible pour moins de 4 dollars. Les amateurs de jeux rétro et d’arcade peuvent quant à eux se tourner vers R-Type Dimension EX à 7,49 dollars ou The House of the Dead: Remake à seulement 2,49 dollars.

Cette vague de promotions met également en avant des titres narratifs comme Coffee Talk et Coffee Talk 2, respectivement à 6,49 et 8,99 dollars, ainsi que des expériences plus confidentielles comme Lil Gator Game, Sail Forth ou Spiritfall, tous proposés avec des réductions substantielles. Même des productions plus récentes comme Victory Heat Rally ou The House of the Dead 2: Remake bénéficient de baisses de prix notables.

– Alwa’s Awakening – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Alwa’s Legacy – $6.29 (prix de base: $17.99)

– A Space for the Unbound – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous 2 – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Borderlands: The Handsome Collection – $9.99 (prix de base: $39.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Brok the InvestiGator – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Cathedral – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Coffee Talk – $6.49 (prix de base: $12.99)

– Coffee Talk 2 – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Conscript – $7.47 (prix de base: $21.99)

– Cult of the Lamb – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Date Everything – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Demon Turf’s – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Epic Chef – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Fitness Boxing Fist of the North Star – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Going Under – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Gori: Cuddly Carnage – $9.89 (prix de base: $21.99)

– Gungrave C.O.R.E. – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Hokko Life – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Kao the Kangaroo – $3.80 (prix de base: $29.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Lil Gator Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nice Day for Fishing – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Overpass – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Phantom Breaker: Omnia – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Postal: Brain Damaged – $6.24 (prix de base: $24.99)

– R-Type Dimension EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Rainbow Moon – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Risk of Rain Returns – $9.74 (prix de base: $14.99)

– Sail Forth – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Spiritfall – $7.99 (prix de base: $19.99)

– The House of the Dead 2: Remake – $16.74 (prix de base: $24.99)

– The House of the Dead: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Tin Hearts – $4.39 (prix de base: $19.99)

– Victory Heat Rally – $16.24 (prix de base: $24.99)