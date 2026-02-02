Aarik and the Ruined Kingdom fixe sa sortie sur Nintendo Switch au 26 mars.

Shatterproof Games a officialisé la date de sortie d’Aarik and the Ruined Kingdom, son jeu d’aventure et de puzzles à perspective. Le titre sera disponible le 26 mars 2026 sur Nintendo Switch, deux ans après son annonce initiale sur la plateforme.

Le jeu propose une aventure épique mêlant narration touchante et défis cérébraux dans une expérience relaxante et familiale. Les joueurs accompagnent Aarik dans son périple à travers le Royaume en Ruines, un voyage qui le mènera dans des châteaux enchantés, des forêts mystiques, de vastes déserts, des marais inquiétants et une toundra gelée. L’objectif ultime de cette quête consiste à résoudre des énigmes complexes pour réunir la famille d’Aarik.

Le gameplay repose sur l’utilisation de la couronne magique du père d’Aarik, équipée de quatre pierres précieuses enchantées. Ces gemmes confèrent le pouvoir de remodeler le monde environnant de multiples façons. Les joueurs peuvent réparer des ponts qui s’effondrent, restaurer des chemins brisés, se faire de nouveaux alliés et même inverser le cours du temps. Cette mécanique de manipulation de la perspective constitue le cœur du système de puzzles, offrant des solutions créatives aux obstacles rencontrés.

L’aventure plonge les joueurs dans un univers rempli de niveaux uniques et d’énigmes ingénieuses. La quête captivante vise à retrouver la mère d’Aarik et à restaurer l’espoir dans une terre brisée. Le ton familial et l’approche relaxante du titre le rendent accessible à tous les âges, tout en proposant des défis suffisamment stimulants pour maintenir l’intérêt des joueurs plus expérimentés.

Aarik and the Ruined Kingdom est désormais disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Le prix habituel du jeu s’élève à 6,99 euros. Cette stratégie de précommande avec rabais vise à encourager les achats anticipés et à générer de l’enthousiasme avant la sortie officielle fin mars.

Dark Quest: Remastered débarque sur Switch le 6 février 2026

Brain Seal Ltd. a annoncé la sortie de Dark Quest: Remastered sur Nintendo Switch pour le 6 février 2026. Cette version remasterisée marque la première apparition du dungeon crawler au tour par tour classique sur consoles, entièrement mis à jour avec des visuels améliorés et un gameplay affiné. Aucune bande-annonce spécifique à la version Remastered n’a encore été diffusée.

L’histoire plonge les joueurs dans un univers de dark fantasy où un sorcier maléfique a émergé, construisant un donjon sous le village de Darkwood. Depuis ce bastion, ses sbires lancent des raids sur les terres voisines, semant la terreur et la mort. Les joueurs doivent mener un groupe de héros dans les profondeurs, affronter des ennemis mortels sur une grille tactique et mettre fin au mal qui menace le royaume.

Le jeu s’inspire directement des jeux de plateau classiques et des RPG old-school, offrant un combat tactique au tour par tour, des choix significatifs et une atmosphère fantasy intemporelle. Cette approche nostalgique vise à séduire les amateurs de jeux de rôle traditionnels tout en bénéficiant des améliorations techniques modernes apportées par le remaster.

Le gameplay repose sur un système de combat tactique basé sur une grille, où chaque déplacement et chaque action compte. L’exploration de donjon se fait en groupe, permettant aux joueurs de composer une équipe de héros aux compétences complémentaires pour surmonter les défis rencontrés dans les profondeurs. Cette mécanique de groupe encourage la planification stratégique et la synergie entre les différents personnages.

Les visuels ont été entièrement remasterisés pour offrir une expérience visuelle modernisée tout en conservant l’esthétique fantasy classique du jeu original. Le gameplay a également bénéficié d’un polissage pour améliorer la fluidité et l’ergonomie générale de l’expérience. L’un des points d’attention particuliers concerne l’optimisation pour le jeu sur console et l’utilisation de manettes, garantissant que les joueurs Switch profitent d’une interface parfaitement adaptée à leur plateforme.

Dark Quest: Remastered propose une aventure inspirée par les campagnes de jeux de rôle sur table, avec une progression basée sur l’exploration méthodique de donjons dangereux et la confrontation avec des adversaires variés. Le titre vise à capturer l’essence des expériences RPG classiques tout en les rendant accessibles aux joueurs modernes grâce à ses améliorations techniques et son adaptation console.

Bean Beasts fixe sa sortie sur Switch au 12 mars 2026

Le jeu de tower defense Bean Beasts a enfin une date de sortie officielle sur Nintendo Switch après une longue attente. Annoncé lors du Next Indie Direct en juin 2024, le titre débarquera le 12 mars 2026, soit près de deux ans après sa révélation initiale.

Bean Beasts propose un système de tower defense enrichi par des mécaniques d’évolution et de stratégie. Les créatures du jeu gagnent de l’expérience au fil des combats et évoluent pour débloquer des attaques supplémentaires. Chaque Beast possède une capacité spéciale unique et une attaque secondaire distincte, offrant une variété tactique importante dans l’approche des différents niveaux.

Le gameplay intègre un système de pièges améliorables avec des chemins d’upgrade distincts, permettant aux joueurs de choisir la voie qui correspond le mieux à leur stratégie. Une mécanique originale permet également de rediriger les ennemis en utilisant des murs pour modifier leur trajectoire selon les besoins, ajoutant une dimension de contrôle spatial au genre traditionnel du tower defense.

Le contenu du jeu s’annonce particulièrement généreux avec 10 Bean Beasts uniques possédant chacun trois stades d’évolution, et 12 pièges distincts dotés de deux chemins d’amélioration possibles. Les joueurs auront accès à 21 capacités déclenchables individuellement, incluant cinq invocations différentes pour varier les approches tactiques.

La campagne principale propose 40 niveaux créés à la main répartis sur cinq biomes distincts, ponctuée de huit affrontements de boss épiques. Pour prolonger l’expérience, huit cartes en mode infini sont également disponibles, offrant des défis sans fin aux joueurs cherchant à tester leurs limites stratégiques. Un nouveau Beast, piège ou amélioration est débloqué après chaque niveau complété, garantissant une progression constante et gratifiante.

Le système de difficulté s’adapte à tous les types de joueurs avec quatre options allant du niveau débutant au redoutable « beast mode ». Plus de 50 ennemis différents mettront à l’épreuve les compétences tactiques des joueurs, avec un système de combat élaboré incluant deux types de dégâts, cinq éléments de dégâts différents et sept effets de statut variés.

Bean Beasts exploite également la physique et la gravité pour permettre aux joueurs de repousser leurs adversaires, ajoutant une couche supplémentaire de stratégie spatiale au gameplay. Le tout est accompagné d’une bande-son originale, d’illustrations personnalisées et d’effets sonores travaillés pour enrichir l’expérience audiovisuelle.

Le RPG tactique Aegis Force: The Scorian War confirmé sur Nintendo Switch

Deseret Games Studio a confirmé la sortie d’Aegis Force: The Scorian War sur Nintendo Switch. Le RPG tactique vient de lancer sa campagne Kickstarter avec un objectif modeste de 2 500 dollars, déjà largement dépassé après seulement un jour avec près de 5 000 dollars récoltés.

Le jeu propose des combats tactiques sur grille qui s’inscrivent dans la lignée de titres emblématiques comme Fire Emblem, Final Fantasy Tactics et Shining Force. Les joueurs incarnent Callon, un Tactimagus capable d’utiliser des pouvoirs spéciaux pour rendre chaque mouvement décisif. Le système de combat repose sur l’utilisation d’une multitude de sorts, d’attaques et de capacités à travers une équipe en expansion constante, permettant de forger la victoire au fil de dizaines de batailles stratégiques de complexité croissante.

Une mécanique de liens entre personnages enrichit l’expérience : en combattant aux côtés d’autres membres de la force, les joueurs renforcent leurs relations pour débloquer et déployer ensemble de dévastatrices attaques tactiques combinées. Ce système encourage la synergie entre les unités et ajoute une dimension stratégique supplémentaire aux affrontements.

L’histoire se déroule sur le continent d’Ianua, théâtre d’un conflit centenaire entre deux nations : l’une propulsée par la magie, l’autre par la technologie. Personne ne semble se rappeler comment cette guerre a commencé, et les joueurs devront découvrir la vérité derrière ce mystère. Le récit suit Callon Roth, Orvus Magnaric et Vedette Kairn, trois amis d’enfance devenus soldats, dans cette aventure RPG stratégique en 2,5D.

Au fil de leur périple, les trois protagonistes recrutent une distribution variée de plus de 15 personnages incluant guerriers, voleurs, mages, ingénieurs et autres classes. Cette équipe hétéroclite devra planifier des casses, combattre des monstres, découvrir des armes anciennes, déjouer des complots obscurs et percer les mystères d’un continent pris dans une lutte séculaire. Le titre s’inspire de l’atmosphère des récits préférés des ères 16 et 32 bits.

L’aventure narrative solo promet 30 heures de jeu alors que les joueurs traversent le grand continent d’Ianua. Callon et ses amis découvriront ennemis et alliés, relèveront des défis surprenants et affronteront les machinations de figures puissantes déterminées à remodeler l’avenir à leur image. Le jeu met l’accent sur l’évolution des personnages et de leurs relations tout au long du voyage.

L’univers visuel se présente sous la forme d’un monde en pixel art 2,5D peuplé de races, créatures et monstruosités fascinantes. Les joueurs mèneront leurs personnages sur des chemins inattendus, forgeant des alliances imprévues qui pourraient mener soit à la fin de la Guerre Scorienne, soit à la fin du monde. La diversité des lieux traversés promet des découvertes uniques et excitantes.

Le système de personnalisation permet de promouvoir et d’adapter les capacités des personnages, puis de choisir lesquels inclure dans la force en fonction des stratégies tactiques préférées de chaque joueur. Cette flexibilité offre de multiples approches pour aborder les différents défis du jeu.

Operation Highjump: The Fall of Berlin annoncé sur Switch

Mansion Games a confirmé l’arrivée d’Operation Highjump: The Fall of Berlin sur Nintendo Switch, sans préciser de date de sortie pour le moment. Le titre propose une combinaison explosive d’action frénétique, de missions tactiques et d’aventure de plateforme run & gun se déroulant dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

L’histoire se situe le 20 avril 1945, au cœur du chaos des derniers jours du conflit. Le SSO (Strategic Services Office) lance une mission désespérée confiée à son meilleur agent, le lieutenant Kawalski, un vétéran de la résistance polonaise tourmenté et hanté par son passé. Cette mission suicide vise à empêcher la résurgence d’un empire obscur avant qu’il ne soit trop tard : traquer les dirigeants ennemis, voler leur technologie expérimentale et récupérer des œuvres d’art et reliques.

Le gameplay fusionne plusieurs genres en une expérience unique, mêlant run & gun explosif, plateforme et aventure vidéoludique avec des missions tactiques et exigeantes, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour impertinent. Cette approche hybride vise à offrir une variété de styles de jeu au sein d’une même aventure.

Le titre propose neuf missions distinctes avec des décors très variés, des ennemis diversifiés et multiples façons de les vaincre. Ces missions emmènent les joueurs en tournée à travers Berlin jusqu’à découvrir le repaire de l’ennemi, chacune offrant une forte rejouabilité grâce à leurs configurations uniques et leurs défis spécifiques.

L’arsenal se compose d’armes historiques réelles et de prototypes avancés, permettant aux joueurs de capturer des véhicules ennemis et de prendre des positions stratégiques pour assurer la victoire. Cette attention portée à l’authenticité historique enrichit l’immersion tout en conservant les libertés créatives du jeu vidéo.

Le bestiaire et le casting comptent plus de 50 personnages et véhicules uniques, incluant huit boss finaux épiques. Les joueurs interagiront avec une galerie éclectique d’ennemis, de PNJ et de véhicules tout au long de leur progression dans la mission, garantissant une variété constante des rencontres.

La direction artistique se distingue par une approche soignée combinant pixel art, illustrations 2D, graphismes 3D et animations réalisées image par image selon des méthodes traditionnelles. Grande nouvelle pour les amateurs d’art : la couverture principale du jeu a été conçue par nul autre qu’Alfonso Azpiri, artiste légendaire du milieu.

L’aspect narratif s’exprime à travers des cinématiques racontant une histoire intense d’espions, de commandos et de mystère pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces séquences prennent la forme de motion-comics spectaculaires dessinés et animés à la main, renforçant la dimension cinématographique de l’expérience.

La bande-son épique est signée Chris Huelsbeck, créateur de musiques iconiques comme celle de Turrican. Cette pedigree musical promet une ambiance sonore mémorable accompagnant l’action effrénée du jeu.

Le titre intègre des mécaniques d’exploration et de collection, permettant de découvrir des easter eggs, de rassembler des reliques et des œuvres d’art à exposer dans un musée intégré, et de débloquer des informations classifiées via les dossiers TOP SECRET. Un système de récompenses offre la possibilité de gagner médailles et badges en complétant des défis, prouvant ainsi sa valeur sur le champ de bataille.

Magical Craft: Neko to Mahou no Dress annoncé pour une localisation sur Switch

L’éditeur Imagineer et le développeur syn Sophia ont confirmé que Magical Craft: Neko to Mahou no Dress arriverait sur Nintendo Switch avec une localisation occidentale prévue pour cette année. Le jeu de création et de couture de robes est sorti au Japon sur l’eShop le 6 novembre 2025, et une classification ESRB récemment apparue suggère qu’une version internationale ne devrait pas tarder.

L’histoire se déroule dans le paisible village de Frune et suit Lilia, une jeune fille qui débute son parcours de créatrice de robes en utilisant la « magie de la couture » héritée de sa grand-mère. En répondant aux demandes des villageois et en travaillant pour devenir une couturière légendaire, elle entame son quotidien de créatrice. Le titre se veut accessible avec un guide amical et des contrôles simples, permettant même aux enfants de profiter du jeu en toute tranquillité.

Le gameplay s’articule autour de trois phases distinctes. La première consiste à explorer le village pour rassembler les matériaux nécessaires : tissus, motifs décoratifs et autres éléments indispensables à la confection des robes. Cette exploration encourage les joueurs à découvrir chaque recoin de Frune pour dénicher les ressources les plus intéressantes.

Une fois les matériaux réunis, la phase de création débute avec un système de personnalisation particulièrement riche. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété d’options incluant les tissus de base, les motifs et les éléments superposés. Avec plus de 100 000 designs possibles, le titre encourage la créativité pour concevoir des robes véritablement uniques et personnalisées selon les goûts de chacun.

La finalisation des créations fait appel au pouvoir de la « magie de la couture » à travers des mini-jeux mettant en scène quatre types de magie différents : la « magie de l’aiguille », la « magie du ruban » et deux autres formes non détaillées. Ces mini-jeux ajoutent une dimension ludique au processus de couture et permettent de varier les mécaniques de gameplay.

Une fois les robes terminées, les villageois les portent fièrement, donnant vie aux créations des joueurs. Cette récompense visuelle permet de voir concrètement l’impact du travail accompli et d’apporter de la couleur au village de Frune avec les tenues favorites créées au fil de l’aventure.