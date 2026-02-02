2K a confirmé que WWE 2K26 sera distribué en version physique sur Nintendo Switch 2 sous la forme d’une carte-clé de téléchargement, une amélioration notable par rapport à WWE 2K25 qui ne proposait qu’un simple code imprimé dans une boîte.

Bien que les game key cards ne bénéficient pas de l’enthousiasme unanime des collectionneurs et amateurs de versions physiques traditionnelles, elles présentent néanmoins des avantages significatifs par rapport à un code numérique simple. Contrairement au système utilisé l’année dernière, les cartes-clés peuvent être revendues, partagées, échangées ou prêtées, offrant ainsi une certaine flexibilité aux joueurs. Cette option s’avère particulièrement pertinente pour une franchise à sortie annuelle comme WWE 2K, où les joueurs peuvent souhaiter se défaire de leur exemplaire après quelques mois pour acquérir le nouvel opus.

La taille du jeu constitue un autre élément d’information notable : WWE 2K26 pèsera environ 105 gigaoctets sur Switch 2, dépassant ainsi la capacité de WWE 2K25 et même celle de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Cette dimension imposante explique probablement le choix de 2K d’opter pour une carte-clé plutôt que pour une cartouche physique, dont le coût de production aurait été prohibitif pour un jeu de cette envergure. Les joueurs devront donc s’assurer de disposer d’un espace de stockage suffisant sur leur console ou sur une carte microSD pour accueillir ce mastodonte.

WWE 2K26, développé par Visual Concepts, sortira le 6 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam pour les éditions premium. L’édition Standard suivra le 13 mars 2026. Le jeu mettra en vedette CM Punk sur la cover de l’édition Standard et proposera plus de 400 personnages jouables, le roster le plus important de l’histoire de la franchise. Parmi les nouveautés figurent quatre nouveaux types de matchs dont I Quit, Inferno, Three Stages of Hell et Dumpster, un système de contres et d’endurance refondu, ainsi que des matchs intergenres disponibles dans les modes de jeu principaux.

La version Switch 2 bénéficiera de fonctionnalités exclusives exploitant les capacités uniques de la console : prise en charge de l’écran tactile et de la souris, GameShare et GameChat, possibilité de jouer avec un seul Joy-Con, et utilisation des commandes à la souris dans le mode Création pour la peinture faciale et corporelle. Cette version supportera également l’Image Uploader et les Créations de la Communauté cross-plateforme, permettant aux joueurs Switch 2 de partager et télécharger du contenu créé sur d’autres plateformes.

Le jeu introduit également un nouveau système de contenu post-lancement baptisé Ringside Pass, remplaçant l’ancien modèle de DLC. Ce système proposera 60 paliers gratuits et 40 paliers premium, permettant aux joueurs de débloquer des Superstars, objets cosmétiques, monnaie virtuelle et autre contenu en gagnant de l’expérience dans tous les modes de jeu. Six saisons de Ringside Pass sont prévues tout au long de l’année, la première étant disponible dès le lancement.