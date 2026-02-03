Artdink Corporation a dévoilé A-Train 9 Evolution pour Nintendo Switch 2, titre officiel célébrant le 40e anniversaire de la série de simulation ferroviaire et de développement urbain A-Train, lancée initialement en 1985. Le jeu sortira le 4 juin 2026 au Japon et ne supportera que la langue japonaise. Aucune sortie occidentale n’a été annoncée à ce jour.

Le titre sera disponible en deux éditions distinctes. L’édition Standard, proposée en versions physique et numérique, coûtera 11 800 yens hors taxes, soit 12 980 yens TTC. La version physique se présentera sous forme de carte-clé de jeu plutôt que de cartouche traditionnelle. L’édition 40th Anniversary Memorial Box, exclusivement physique, sera vendue 14 800 yens hors taxes, soit 16 280 yens TTC. Cette édition collector comprendra la carte-clé du jeu, un magazine spécial LOGiN & Weekly Famitsu A-Train 40th Anniversary Edition au format B5 de 56 pages, un pin’s commémoratif du 40e anniversaire et une feuille de billets commémoratifs spéciaux A-Train sous forme de billets rigides.

A-Train 9 Evolution ne constitue pas un simple portage d’A-Train 9, mais représente une refonte complète. L’interface utilisateur et les graphismes ont été entièrement remaniés pour offrir une expérience modernisée. L’ajout de nouveaux bâtiments, notamment des structures végétalisées, permet de créer des paysages urbains contemporains reflétant les tendances architecturales actuelles.

Le gameplay permet aux joueurs de vivre de manière réaliste la joie du développement urbain. Le concept central repose sur la connexion ferroviaire entre les villes pour transporter les populations. Dans les cités connectées, les habitants se rassemblent et les agglomérations se développent davantage, créant un cercle vertueux de croissance urbaine que les joueurs orchestrent stratégiquement.

Les améliorations graphiques constituent l’un des points forts du titre. Les effets d’éclairage et de réflexion ont été retravaillés pour créer des panoramas encore plus réalistes. Les ombres des nuages se projettent désormais sur la ville, tandis qu’une représentation plus riche de l’eau apporte une sensation de cité vivante qui évolue au fil du temps. Ces détails contribuent à renforcer l’immersion et le réalisme de l’expérience de simulation.

Les paysages urbains ont évolué pour refléter les changements sociétaux et offrir une atmosphère plus moderne. Le jeu inclut de nombreuses installations conçues dans un souci d’accessibilité et de commodité, ainsi qu’une multitude de bâtiments végétalisés permettant de créer des panoramas urbains d’une nouvelle ère, plus respectueux de l’environnement et en phase avec les préoccupations contemporaines.

Une fonctionnalité nostalgique fait son retour avec le mode de vue isométrique familier de la série. Les joueurs peuvent modifier l’angle de vue par incréments de 15 degrés, permettant de jouer avec les mêmes perspectives que les titres classiques A-Train tels qu’A-Train 3, A-Train 4 et A-Train 7. Cette option permet de profiter des paysages urbains détaillés d’A-Train 9 Evolution dans une vue isométrique accessible et appréciée des vétérans de la franchise.

La série A-Train a bâti sa réputation sur la profondeur de ses mécaniques de gestion ferroviaire et de planification urbaine. Les joueurs doivent équilibrer le développement des infrastructures de transport avec la croissance économique et démographique des villes sous leur responsabilité. Cette complexité stratégique, combinée aux nouvelles possibilités visuelles et architecturales offertes par Evolution, promet une expérience enrichie pour les amateurs du genre.

Il faudra surveiller les communications futures d’Artdink pour savoir si A-Train 9 Evolution bénéficiera d’une traduction et d’une distribution internationale au-delà du marché japonais.