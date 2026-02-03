Alors que la Switch 2 s’est installée dans nos salons, la question n’était pas de savoir si les grands succès de son aînée recevraient une mise à jour, mais comment. Avec Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, Nintendo apporte sa réponse : un package alliant une version optimisée du jeu phare de 2023 et une toute nouvelle expansion multijoueur centrée sur le parc Bellabel. Après une session de jeu en avant-première, on vous dit si cette fusion mérite le détour ou si elle ressemble à un tour de manège un peu trop cher.

Développé par les équipes internes chez Nintendo EPD, le même studio derrière l’original, cette « Switch 2 Edition » prend d’abord aux yeux. Le titre déjà flamboyant sur Switch hérite ici d’une définition impeccable, de couleurs encore plus vibrantes et d’une fluidité de fer. La magie visuelle de la Fleur Prodige et des Royaumes Fleuris est plus envoûtante que jamais. C’est simple, on retrouve avec bonheur cette sensation de jouer à un dessin animé interactif, désormais dans sa version la plus nette et la plus stable. Pour les puristes du gameplay 2D, le cœur de l’aventure principale, déjà considéré comme un chef-d’œuvre moderne du genre, reste intact et plus beau que jamais.

Bellabel Park : Le cœur de l’expansion

L’ajout majeur, c’est bien sûr le parc Bellabel. Cette nouvelle zone, accessible depuis la carte du monde, se présente comme une collection de mini-jeux destinés au multijoueur local ou en ligne, jusqu’à quatre joueurs. L’esprit est clairement celui d’un Mario Party en format 2D, avec une touche de créativité propre à Wonder.

Notre session nous a permis de tester un échantillon de ces « attractions ». L’impression générale est mitigée mais honnêtement divertissante. Le gameplay coopératif brille par son inventivité. Dans un mode, deux joueurs utilisent le mode souris des Joy-Con 2 pour dessiner en temps réel des plateformes en beignets, créant un chemin pour les deux autres qui traversent le niveau. Passé la première phase de découverte un peu chaotique (poser des blocs n’importe où bloque le passage !), ce mode révèle de vrais puzzles coopératifs stratégiques, où il faut aussi guider des boulets de Spike pour détruire des obstacles.

Un autre jeu coopératif, « Bob-omb rebondissant », est une course effrénée contre la montre où une bombe doit être passée entre les joueurs sous peine d’exploser. C’est simple, efficace et génère de francs fous rires. Côté compétitif, les modes sont plus classiques mais variés. On a notamment adoré un jeu de cache-cache où, transformés en nuages Lakitu, il faut se fondre dans le décor pour échapper au joueur « chat ». À l’inverse, certaines courses, comme celle sur véhicule volant ou en boule rebondissante, bien que rapides et nerveuses, ont une saveur plus anecdotique, proche des mini-jeux qu’on oublie vite après y avoir joué.

Du solide, du nouveau, du gadget

La maniabilité de base, déjà parfaite dans Wonder, n’a pas bougé. Le grand retour des badges (compétences spéciales) trouve une nouvelle utilité ici : avant chaque mini-jeu, on peut en choisir un pour se donner un avantage (planer, saut accru…). Le « mode expert », qui impose des handicaps comme un sprint permanent, est une excellente idée pour corser les parties entre vétérans.

L’utilisation des fonctionnalités de la Switch 2 est inégale. Le mode souris est ingénieux dans les mini-jeux dédiés, mais son utilisation peut devenir confuse à plusieurs. Il reste un gadget bien intégré plutôt qu’une révolution. L’ensemble se contrôle avec la précision et la réactivité attendues d’un Mario.

Premières impressions

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel nous a convaincu. Il propose la meilleure version technique d’un jeu déjà exceptionnel, agrémentée d’une expansion multijoueur local et de petits bonus solo bienvenus. Le parc Bellabel offre de bons moments de convivialité, même si tous ses mini-jeux n’ont pas le même impact.

Si vous n’avez jamais joué à Super Mario Bros. Wonder, cette édition est la version définitive, incontournable. Pour les autres, la décision est plus complexe. Si l’appel du multijoueur endiablé et des détails techniques vous titille, le pack de mise à jour à 20€ peut se justifier. Mais si vous attendiez une révolution ou une extension solo substantielle, vous pourriez rester sur votre faim. Rendez-vous le 26 mars pour le test complet et un verdict final.