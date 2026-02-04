Mythic Yi : un RPG au tour par tour inspiré de la mythologie chinoise annoncé sur Switch

Le développeur chinois Equalizer a dévoilé Mythic Yi, un RPG au tour par tour en pixel art de style « HD-2D » proposant une adaptation approfondie de la mythologie chinoise ancienne. Le jeu sortira sur Nintendo Switch et PC via Steam en 2026 avec une prise en charge linguistique étendue incluant l’anglais, le français, l’allemand, le russe, le japonais, le coréen, le chinois traditionnel et le chinois simplifié.

Mythic Yi se déroule dans l’ère primordiale où dix soleils brûlaient la terre et où le chaos régnait. Les joueurs incarneront Yi, l’archer céleste, et mèneront des compagnons tout en maniant l’Arc Ébranleur de Cieux et les Flèches Transperceuses de Nuages dans un voyage grandiose visant à abattre six bêtes féroces et sauver l’humanité.

Le titre propose une adaptation profonde du célèbre mythe chinois « Yi abat neuf soleils », présentant un récit épique qui transcende l’imagination traditionnelle. Dans une époque primordiale où dix soleils brûlent le ciel et où le monde vacille au bord de l’effondrement, les joueurs endosseront le rôle de l’archer céleste Yi. Armé de l’Arc Ébranleur de Cieux et des Flèches Transperceuses de Nuages, Yi se battra pour sauver tous les êtres vivants. Pourtant, ce périple va bien au-delà du simple fait d’abattre les soleils : les adieux de Chang’e, l’obsession de Jingwei, les machinations ourdies par les dieux s’entremêlent avec des conspirations cachées et des émotions profondes. Dans cet univers où le pixel art converge avec le mythe ancien, de nombreux secrets attendent d’être découverts.

Le jeu emploie un style artistique en pixel art haute définition HD-2D rappelant Octopath Traveler, utilisant des jeux de lumière, d’ombres et de traits de pinceau pixel méticuleux pour recréer la majesté et la désolation de l’âge primordial. Chaque image se déploie comme un rouleau ancien, immergeant les joueurs dans un voyage épique tissé de vision et d’imagination. Cette approche visuelle vise à capturer l’essence des RPG classiques tout en bénéficiant des techniques graphiques modernes.

Le système de combat au tour par tour intègre des mécaniques stratégiques telles que le cycle des Cinq Éléments, des phénomènes célestes dynamiques et diverses combinaisons de compétences de tir à l’arc. Les choix concernant l’équipement d’armes, le timing des compétences et l’ordre des actions influenceront directement le cours de la bataille. Chaque rencontre ne constitue pas seulement un test de force, mais également un défi pour le jugement et la planification tactique des joueurs.

Basé sur une adaptation profonde de la mythologie chinoise ancienne, le jeu propose des narrations à embranchements multiples et des choix qui altèrent les destins. En tant que dieu Yi, les joueurs dirigeront des compagnons humains, portant l’Arc Ébranleur de Cieux et les Flèches Transperceuses de Nuages dans une quête majestueuse visant à vaincre six grandes bêtes démoniaques et sauver le monde. Des divinités comme Fuxi, Nüwa et Dijun ne sont plus de simples symboles légendaires : elles peuvent devenir des alliées ou se dresser en adversaires. Chaque décision prise altérera leurs destins et déterminera le cours du mythe écrit par le joueur.

Mythic Yi représente une création collaborative de plusieurs développeurs actifs dans l’industrie du jeu vidéo depuis les années 1990. Ayant été témoins de l’évolution de l’industrie, ils ont choisi de se réunir à nouveau et de revenir au gameplay classique et à l’esprit artisanal. En fusionnant une esthétique pixel HD moderne avec le cœur de la mythologie ancienne, ils ont créé un hommage sincère à tous les amateurs de RPG.

Equalizer est une équipe de développement nouvellement établie fondée par des vétérans chinois du jeu vidéo actifs dans l’industrie depuis les années 1990. S’appuyant sur des décennies d’expérience accumulée, l’équipe se consacre à la création d’expériences de jeu de haute qualité pour les joueurs du monde entier. Cette approche artisanale et ce retour aux sources témoignent d’une volonté de renouer avec les fondamentaux du genre RPG tout en apportant une perspective culturelle unique à travers la mythologie chinoise.

Reptilian Rising : le RPG tactique en pâte à modeler débarque sur Switch au printemps 2026

Les développeurs britanniques Gregarious Games et Robot Circus, en collaboration avec l’éditeur indépendant Numskull Games, ont annoncé que le RPG tactique au tour par tour aux visuels en claymation Reptilian Rising sortira sur Nintendo Switch et Steam au printemps 2026. Une démo sera disponible dès le 18 février sur Steam en amont de cette sortie. Le jeu bénéficiera également d’une distribution physique pour Nintendo Switch exclusivement en Europe.

La chronologie temporelle et tous ceux qui s’y trouvent sont assiégés. Les joueurs devront affronter le Reptilian Rising en donnant vie à des figurines rétro sur des champs de bataille à travers le temps. Le combat contre l’Ouroboros se déroule sur sept périodes temporelles différentes, obligeant à recruter les meilleurs héros de l’humanité et à améliorer les favoris pour le combat à venir.

Pour accomplir cette mission, les joueurs incarneront des visages reconnaissables de l’histoire : Winston Churchill, Cléopâtre, Albert Einstein et bien d’autres personnalités emblématiques. Ces héros devront affronter une armée de monstres reptiliens incluant un dinosaure fasciste à trois têtes et le Tri-Cannon, un hybride grotesque de tricératops fusionné avec une minigun, ainsi qu’une légion de sociopathes écailleux.

Comme si les dinosaures parlants et les hommes-lézards affamés de chair ne suffisaient pas, les héros voyageurs temporels devront combattre une armée d’envahisseurs étranges et sauvages. Les Manborgs malveillants, les Lazer Raptors létaux, le terrifiant Tri-Cannon et le diabolique Dictatorsaur composent cette galerie d’adversaires déments. Ce dernier, incarnant trois des pires vilains de l’humanité partageant un corps de dinosaure géant, nécessitera le meilleur que l’espèce humaine puisse rassembler pour équilibrer les forces.

Le roster de héros disponibles puise dans toute l’histoire de l’humanité. Jules César rejoint la bataille, accompagné de maîtres de guerre médiévaux comme Robin des Bois qui devra troquer le vol aux riches contre le tir de flèches sur dinosaures, ainsi que de grands esprits de la super-science tel qu’Albert Einstein. Toutes choses sont relatives, mais l’objectif demeure d’expulser les reptiliens de ce rassemblement familial.

Le voyage temporel dans Reptilian Rising va bien au-delà d’un simple saut dans une DeLorean, une cabine téléphonique ou une vieille cabine de police. Les joueurs utiliseront de l’énergie temporelle pour activer des capacités tordant le temps et déstabiliser les Reptiliens. Il sera possible de créer des clones des troupes, d’appeler des renforts ou de créer des portails temporels pour précipiter les héros à travers la carte à double vitesse.

Si les joueurs parviennent à inverser la tendance sans provoquer de paradoxe temporel, ils pourront rejouer les missions pour accomplir des objectifs bonus, sauter entre les périodes temporelles pour découvrir des secrets et davantage encore. Cette rejouabilité encourage l’exploration approfondie de chaque époque et la maîtrise des différentes mécaniques temporelles.

L’édition numérique sera proposée à deux niveaux de prix. Le jeu seul sur eShop et Steam coûtera 24,99 livres sterling, 27,99 euros ou 29,99 dollars. Une version incluant le jeu, un code de téléchargement de la bande originale et un eBook roman visuel sera disponible exclusivement sur Steam pour 29,99 livres sterling, 34,99 euros ou 39,99 dollars.

Pour les amateurs de supports physiques, deux éditions seront commercialisées sur Nintendo Switch en Europe uniquement, avec un nombre très limité d’exemplaires fabriqués. L’édition Collector sera vendue 44,99 livres sterling ou 49,99 euros, tandis que l’édition Standard coûtera 34,99 livres sterling ou 39,99 euros.

The Posthumous Investigation : enquêter sur son propre meurtre dans un Rio noir des années 30

Le développeur Mother Gaia Studio et l’éditeur CriticalLeap ont annoncé que The Posthumous Investigation sortira sur Nintendo Switch dans le courant de l’année 2026. Dans ce thriller noir dessiné à la main, la mort n’est pas la fin mais simplement la déclaration d’ouverture. Les joueurs incarnent un détective privé engagé par un client des plus inhabituels : la victime elle-même.

Brás Cubas est mort, mais son esprit reste agité. Piégé dans une boucle temporelle purgatoire dans le Rio de Janeiro de 1937, les joueurs doivent résoudre le mystère de son meurtre pour briser le cycle. Mêlant les mécaniques de déduction de Return of the Obra Dinn avec l’atmosphère du film noir classique, le jeu exige de manipuler les emplois du temps de 14 suspects, de découvrir des alibis contradictoires et de reconstituer le crime parfait avant que la journée ne se réinitialise.

La particularité centrale du titre réside dans le fait que le client est la victime. Les joueurs enquêtent sur un meurtre où le seul témoin est le fantôme qui les a embauchés. Brás a emprisonné le détective dans une boucle temporelle contre sa volonté, refusant de le laisser partir tant que l’affaire n’est pas élucidée. Cette configuration narrative unique crée une dynamique inhabituelle entre enquêteur et commanditaire.

La maîtrise de la boucle constitue le cœur du gameplay. Les joueurs disposent d’une journée pour résoudre l’affaire, mais de chances infinies pour y parvenir. Il faut apprendre les routines de 14 personnages distincts, les suivre à travers un Rio stylisé des années 1930 et utiliser les connaissances acquises lors des boucles précédentes pour débloquer de nouveaux chemins de dialogue. Le jour suivant la mort de la victime, amis et ennemis peuvent exhiber des comportements « particuliers » qu’il convient d’observer, d’apprendre et d’exploiter pour les confronter.

Chaque journée apporte de nouvelles opportunités d’explorer, d’apprendre et de manipuler les événements du jeu. L’utilisation stratégique de la boucle permet de découvrir des secrets et d’altérer le destin des personnages. Mais quelles conséquences peuvent résulter de la recherche acharnée de la vérité ? Le jeu invite à découvrir toutes les possibilités.

L’univers littéraire vivant s’inspire de la satire mordante de Machado de Assis, considéré par beaucoup comme le plus grand écrivain brésilien et surnommé « le Shakespeare brésilien ». Le jeu propose une narration spirituelle et moralement ambiguë où personne, pas même le client, n’est complètement innocent. Les œuvres les plus acclamées de l’auteur ont été remodelées et fusionnées dans une narration nouvelle et inattendue, tout en référençant le matériau source avec tout le sarcasme, l’esprit, l’humour et les commentaires sociaux caractéristiques. Il s’agit d’un hommage à l’un des auteurs les plus célèbres au monde.

La véritable déduction distingue également le titre. Aucune aide guidée n’est proposée. Les joueurs doivent utiliser leur « Thinking Board » pour connecter physiquement les indices, reconstruire les chronologies et identifier le tueur par pure logique. Cette approche exigeante place la réflexion et l’analyse au premier plan, récompensant l’observation minutieuse et le raisonnement déductif.

Bruno Toledo, directeur de jeu chez Mother Gaia Studio, a déclaré vouloir créer un jeu de détective où le décor lui-même est une énigme. En combinant la mécanique de boucle temporelle avec l’univers riche et satirique de Machado de Assis, l’équipe a construit un mystère qui défie les joueurs de penser comme de véritables enquêteurs, où chaque boucle échouée n’est qu’un indice supplémentaire.

Les joueurs rencontreront et interrogeront de multiples personnages, découvriront leurs motivations cachées et exploreront les différentes régions de cette version noir-style de Rio. Rassembler des indices, semer le trouble et obtenir des témoignages clés aideront à démêler ce mystère complexe où personne n’est au-dessus de tout soupçon.

GRIDbeat! : le dungeon crawler rythmique d’Acclaim arrive en démo sur Switch ce mois-ci

Acclaim, l’éditeur emblématique qui a contribué à définir une génération, et le développeur Ridiculous Games ont annoncé que la première démo jouable de leur prochain dungeon crawler basé sur le rythme, GRIDbeat!, est désormais disponible en téléchargement sur Steam dans le cadre du Steam Next Fest February 2026 Edition. Une version Nintendo Switch de la démo sera disponible sur le Switch eShop plus tard ce mois-ci, tandis que le jeu complet est prévu pour le printemps 2026.

Dans GRIDbeat!, les joueurs incarnent un hacker qui vient de pénétrer Knoss.OS, le réseau d’entreprise le plus fortement sécurisé de la planète, et de s’enfuir avec une cargaison de données inestimables. Désormais piégé dans le vaste labyrinthe numérique du Mainframe, chaque frappe au clavier devient un rythme, chaque mouvement une mesure dans une danse désespérée pour la survie.

Il faudra déjouer les protocoles de sécurité implacables, combattre des simulations militaires brutales et repousser un code viral corrupteur insidieux, tous programmés avec une seule directive : supprimer définitivement le joueur. Le piège s’est refermé et la seule issue réside dans une synchronisation parfaite avec le système. Respecter le beat devient la clé pour s’échapper de la grille.

La démo Steam permet aux joueurs de se familiariser avec le gameplay palpitant de GRIDbeat!. Les joueurs peuvent choisir parmi neuf hackers différents et tester leurs compétences et réflexes en infiltrant 13 stages, incluant trois niveaux de Simulation d’Entraînement, six niveaux de campagne principale et, pour ceux souhaitant vraiment démontrer leurs prouesses de piratage, quatre niveaux de défi déblocables. Avec trois modes de difficulté au choix, cette démo devrait servir d’outil parfait pour aider les joueurs à affûter leurs compétences de hacking avant de plonger dans Knoss.OS lors de la sortie du jeu complet ce printemps.

Le cœur du gameplay repose sur un dungeon crawler basé sur le beat. Dans GRIDbeat!, les mouvements, les combats et les interactions doivent suivre le rythme musical. Chaque niveau constitue un défi tactique dans lequel rythme rime avec survie. Chaque mouvement, pouvoir et attaque doit être synchronisé avec le beat, obligeant les joueurs à laisser la musique les guider à travers la grille.

L’exploration explosive emmène les joueurs à travers de véritables labyrinthes de données tout en gardant un œil vigilant sur les menaces environnementales, comme le formatage de serveur capable de nettoyer un niveau dans son intégralité. Cette mécanique ajoute une pression temporelle supplémentaire aux défis rythmiques déjà présents.

Le système de progression permet d’installer des logiciels pour contrer les menaces du système, de dénicher des secrets et de surmonter les défis rencontrés. Ces pouvoirs et compétences peuvent être améliorés au fil de l’aventure, offrant une dimension RPG à l’expérience de dungeon crawler rythmique.

Les combats de boss contre les cyberaisons constituent des moments forts de l’aventure. Il faut neutraliser ces IA gardiennes lors de batailles intenses et rythmées pour atteindre le port de sortie et quitter l’unité centrale. Ces affrontements épiques testent à la fois la maîtrise du rythme et les capacités tactiques des joueurs.

GRIDbeat! propose une bande-son électro idéale pour plonger dans l’action cybernétique. La musique n’est pas simplement un accompagnement mais un élément central du gameplay, dictant le tempo des actions et guidant les joueurs à travers les environnements numériques hostiles.

Jaime Bencia, producteur senior chez Ridiculous Games, a déclaré que la sortie de la démo GRIDbeat! donne l’impression d’atteindre le dernier checkpoint avant la ligne d’arrivée. Ce moment résulte directement de trois années de passion, de créativité et de travail acharné de l’incroyable équipe de développement. Après avoir construit cet univers autour du rythme, du mouvement et de l’élan, l’équipe est extrêmement enthousiaste de permettre enfin aux joueurs de découvrir la Grille par eux-mêmes et reconnaissante envers ses partenaires chez Acclaim pour leur soutien dans l’atteinte de cette étape importante.

Bel’s Fanfare : le RPG de Chibig financé en quelques heures, sortie prévue sur Switch en 2027

Chibig a lancé aujourd’hui une campagne Kickstarter pour son dernier jeu, Bel’s Fanfare. L’objectif de 40 000 euros a été atteint en seulement quelques heures, garantissant ainsi la sortie du titre sur Nintendo Switch 2 et Switch, actuellement ciblée pour 2027.

Bel’s Fanfare se présente comme un RPG d’un autre monde inspiré par les classiques Zelda ainsi que par « les graphismes de l’ère PS2 et GameCube, tout en rappelant également de grands titres 3DS ». Le studio ajoute qu’Undertale et Le Voyage de Chihiro « ont grandement contribué à établir un décor très spécial et détaillé dans lequel raconter l’une des histoires les plus personnelles de Chibig ».

L’histoire met en scène Belceboo et ses nombreux enfants qui ont été oubliés pendant de longues années dans les profondeurs de La Sorcière de la Mer. Aujourd’hui, Belceboo a l’opportunité d’envoyer sa fille préférée Bel à l’extérieur, où elle servira le capitaine en tant que nouvelle purificatrice d’aura. Avant de se séparer, Belceboo offre à Bel un dernier cadeau : le bouclier-gong Ukoback, un ancien héritage familial capable de perturber et d’absorber l’aura.

Pour les passagers du navire, Bel restaure simplement le vaisseau pour lui redonner sa gloire d’antan. Mais en secret, elle met en œuvre un plan pour libérer sa famille de son emprisonnement, créant une dualité narrative entre apparences et véritables intentions qui promet d’enrichir l’expérience de jeu.

Le gameplay central repose sur la maîtrise du bouclier-gong, utilisé pour le combat, l’exploration et la résolution d’énigmes. Les joueurs frappent leur bouclier-gong pour collecter les mouches d’aura et utilisent leur pouvoir pour perturber et purifier les objets maudits, remplissant ainsi leur rôle officiel de purificateur d’aura tout en poursuivant leurs objectifs cachés.

L’exploration constitue un pilier majeur de l’aventure. Les joueurs parcourent les nombreuses salles, dont certaines cachées, de La Sorcière de la Mer à la recherche de secrets. Certains mèneront vers des endroits intéressants, tandis que d’autres feraient mieux d’être ignorés, ajoutant une dimension de découverte risquée à l’exploration du navire labyrinthique.

Les choix des joueurs ont un impact significatif sur le déroulement de l’histoire. Il est possible d’interférer dans les problèmes des autres et d’observer le déroulement de leurs récits. Les joueurs peuvent assister à un mariage de sorcier notoire, s’incliner devant l’ancienne Reine de Mara ou arbitrer une querelle de voisinage. Le drame se trouve à toutes les échelles, créant un univers vivant où chaque personnage possède sa propre histoire et ses propres préoccupations.

Le système de combat oppose les joueurs à des auras hostiles qui résistent au nettoyage et les piègent dans des arènes remplies de balles. Il faut esquiver les projectiles et bloquer les balles résonnantes colorées jusqu’à ce que le bouclier soit complètement chargé. Ces arènes de combat expressives réservent des surprises à chaque étape, maintenant la tension et la variété des affrontements.

Pour éradiquer véritablement l’aura hostile, les joueurs doivent trouver sa source à l’intérieur de l’esprit des passagers clés. Ces séquences particulières proposent des défis uniques qui testent différemment les compétences acquises tout au long de l’aventure, ajoutant une dimension psychologique aux combats contre les manifestations d’aura.

Le titre se peuple de créatures d’un autre monde qui peuvent être parfois amies, parfois ennemies, et tout ce qui se trouve entre les deux. Cette ambiguïté morale et relationnelle enrichit les interactions et encourage les joueurs à rester vigilants quant à leurs alliances et leurs décisions.

Vampire Therapist : la visual novel nominée aux BAFTA mord la Switch le 17 février

Little Bat Games, en partenariat avec Ultimate Games S.A., a annoncé que sa visual novel d’aventure nominée aux BAFTA, Vampire Therapist, débarquera sur Nintendo Switch le 17 février 2026. Le titre, sorti sur PC en 2024, a été salué par la critique pour son approche unique mêlant concepts thérapeutiques réels et univers vampirique décalé.

Dans Vampire Therapist, les joueurs incarnent un ancien pistolero du Far West reconverti en vampire, chargé de guider ses congénères morts-vivants à travers les méandres d’une existence immortelle. Le monde extérieur ne les accepte peut-être pas, mais ils peuvent apprendre à s’accepter eux-mêmes, explorant ainsi des thématiques d’introspection et d’acceptation de soi dans un cadre gothique européen.

La version console arrive complète avec le jeu de base, toutes les mises à jour de contenu gratuites et le DLC Couples Therapy inclus. Le jeu a également été remanié avec une prise en charge améliorée de la manette, permettant aux joueurs console de s’installer confortablement dans leur chaise longue ou tout autre type de sofa pour profiter de Vampire Therapist dans une posture détendue.

Le titre se distingue par l’intégration de concepts thérapeutiques réels issus de la thérapie cognitivo-comportementale, validés par des thérapeutes agréés. Les joueurs apprennent et appliquent ces concepts en remettant en question les déclarations des clients qui contiennent des « distorsions cognitives », aidant ainsi les vampires à identifier où leurs pensées ne correspondent pas à la réalité. Cette approche pédagogique donne au jeu une dimension éducative rare dans le monde vidéoludique.

L’aventure propose un regard comique à travers l’histoire en présentant des vampires émotionnellement endommagés provenant de diverses époques et régions : la Grèce antique, l’Italie de la Renaissance, la France révolutionnaire, l’Angleterre Tudor et l’Irlande de l’âge du fer. Cette diversité temporelle et géographique enrichit les récits et les problématiques abordées, chaque vampire apportant les bagages psychologiques de son époque d’origine.

Le casting vocal réunit des talents de premier plan. Matthew Mercer, célèbre pour Critical Role et Baldur’s Gate 3, prête sa voix au projet, accompagné de Francesca Meaux connue pour Hades, Sarah Grayson qui a travaillé sur Gone Home et Hades II, Kylie Clark, ainsi que le créateur du jeu lui-même, Cyrus Nemati, qui a également contribué à Hades et Pyre. Cette distribution prestigieuse garantit des performances vocales de haute qualité.

Le cadre unique fusionne l’introspection cosy avec une ambiance gothique européenne sombre. L’intégralité du jeu se déroule au-dessus d’un club gothique en Allemagne rempli de cous consentants à mordre, créant un contraste amusant entre le sérieux des séances thérapeutiques et l’environnement festif et décadent du club en contrebas.

Des mini-jeux ponctuent l’expérience, permettant d’apprendre la méditation de pleine conscience ou de mordre de manière sûre et consensuelle des cous sexy. Ces activités ludiques apportent une respiration bienvenue entre les séances de thérapie plus intenses et renforcent l’atmosphère unique du titre.