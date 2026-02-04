Arc System Works a le plaisir d’annoncer que le jeu Dear me, I was…, initialement exclusif à la Nintendo Switch 2, arrive prochainement sur les plateformes Steam, Nintendo Switch 1, iOS et Android. La date de sortie sur ces nouvelles plateformes est le 12 février 2026.
Les joueurs pourront désormais choisir la plateforme qui leur convient le mieux et vivre l’expérience de “Dear me, I was…” à leur rythme. Les précommandes et pré-enregistrements débutent aujourd’hui sur chaque plateforme. Les joueurs sont invités à consulter ces plateformes pour obtenir le jeu dès sa sortie. Les préenregistrements iOS arriveront ultérieurement.
La bande-annonce dévoilée aujourd’hui comprend les magnifiques illustrations et scènes qui ont ému le cœur de nombreux joueurs, ainsi que la presse du monde entier.
Une toute nouvelle illustration du directeur artistique, Taisuke Kanasaki
Pour célébrer la sortie sur ces nouvelles plateformes, Arc System Works a l’honneur de partager aux joueurs une nouvelle illustration du directeur artistique de “Dear me, I was…”, Taisuke Kanasaki.
« Dear me, I was… » est une aventure interactive qui entraîne le joueur dans une histoire avec des visuels magnifiques, combinant fusionne le style aquarelle éclatant de Taisuke Kanasaki et rotoscopie. Ses personnages plus vrais que nature sauront émouvoir les joueurs profondément. Le jeu retrace la vie d’une femme avec de magnifiques touches aquarelles. Au fil de son existence simple et modeste, elle traverse des joies, des peines, des moments de croissance… une multitude d’événements. Découvrez l’histoire qu’elle tisse à travers ses relations humaines.
