Arc System Works a le plaisir d’annoncer que le jeu Dear me, I was…, initialement exclusif à la Nintendo Switch 2, arrive prochainement sur les plateformes Steam, Nintendo Switch 1, iOS et Android. La date de sortie sur ces nouvelles plateformes est le 12 février 2026.

Les joueurs pourront désormais choisir la plateforme qui leur convient le mieux et vivre l’expérience de “Dear me, I was…” à leur rythme. Les précommandes et pré-enregistrements débutent aujourd’hui sur chaque plateforme. Les joueurs sont invités à consulter ces plateformes pour obtenir le jeu dès sa sortie. Les préenregistrements iOS arriveront ultérieurement.