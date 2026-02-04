Blizzard a confirmé lors de l’Overwatch Spotlight 2026 qu’Overwatch 2 bénéficiera d’une version dédiée pour Nintendo Switch 2 ce printemps. L’information avait initialement fuité via un article IGN publié accidentellement en avance puis rapidement retiré, avant d’être officialisée durant l’événement spécial consacré à l’avenir du jeu.

Overwatch 2 est actuellement disponible sur la Switch originale, mais avec des compromis techniques par rapport aux autres versions. De nombreux joueurs se plaignent depuis longtemps que cette mouture n’offre finalement aucune amélioration technique significative par rapport au premier Overwatch sur la plateforme. La version Switch 2 annoncée aujourd’hui doit être considérée à part, tant elle bénéficiera probablement de fonctionnalités exclusives à la nouvelle console.

Bien que les détails spécifiques sur la version Switch 2 n’aient pas encore été révélés, il ne fait aucun doute qu’elle sera beaucoup plus proche de l’expérience dont profitent les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series. Cette nouvelle édition pourrait par exemple proposer des commandes à la souris, ce qui serait appréciable pour les joueurs souhaitant une expérience plus proche de celle sur PC, exploitant ainsi les capacités élargies de la Switch 2.

L’annonce coïncide avec une refonte majeure du jeu dans son ensemble. Sur Switch 2, Overwatch 2 s’appellera désormais simplement Overwatch, marquant un retour symbolique au nom original tout en reflétant l’évolution du titre. Cette décision s’inscrit dans une volonté de simplification de la marque et de reconnaissance que le concept de suite numérotée ne correspond plus vraiment à la nature évolutive du jeu en tant que service.

Le titre s’apprête à lancer un arc narratif annuel intitulé « Le Règne de Talon ». La mise à jour principale, prévue pour le 10 février, apportera cinq nouveaux héros immédiatement, suivis de cinq autres au cours de la saison, portant le total à dix nouveaux personnages sur l’année. Talon, organisation terroriste et l’une des principales factions antagonistes du récit d’Overwatch, prendra le contrôle du monde dans cette saga d’un an ponctuée d’événements, de trailers de héros, d’histoires, de comics, de mises à jour de cartes et bien plus encore.

De nombreuses améliorations de confort de jeu accompagneront également cette refonte majeure, visant à enrichir l’expérience globale pour tous les joueurs quelle que soit leur plateforme. De nouveaux événements viendront rythmer l’année, contribuant à maintenir l’engagement de la communauté tout au long du déploiement de cet arc narratif ambitieux.

Le lancement de la version Switch 2 est prévu pour coïncider avec la saison 2 ce printemps, bien qu’aucune date précise n’ait été communiquée. Cette synchronisation permettra aux joueurs de la nouvelle console Nintendo de profiter d’emblée des nouveautés narratives et ludiques introduites dans le cadre du Règne de Talon.

Une fois cet arc narratif d’un an terminé, un nouvel arc devrait s’ouvrir en 2027, suggérant que Blizzard s’engage sur une feuille de route à long terme pour Overwatch avec des sagas structurées sur plusieurs années. Cette approche narrative continue vise à maintenir l’intérêt des joueurs et à développer l’univers du jeu de manière cohérente et immersive.

C’est une excellente nouvelle pour les joueurs Switch et Switch 2 qui pourront enfin profiter d’une version techniquement à la hauteur de leurs attentes, mettant fin aux frustrations liées aux limitations de la mouture Switch originale. Les détails complets sur les spécificités techniques et les fonctionnalités exclusives de la version Switch 2 seront communiqués ultérieurement à l’approche du lancement printanier.