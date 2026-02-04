Take-Two Interactive a révélé dans ses derniers résultats financiers trimestriels qu’il suspendait le développement de l’édition Nintendo Switch 2 de Borderlands 4. Le titre a été retiré du calendrier de sorties de l’entreprise, où il figurait précédemment avec une date de lancement marquée « TBA », aux côtés de projets majeurs comme Grand Theft Auto 6 prévu pour le 19 novembre, WWE 2K26 pour le 13 mars et plusieurs projets non datés dont le prochain jeu BioShock.

Alan Lewis, porte-parole de Take-Two, a confirmé à Variety que l’entreprise avait pris la « décision difficile » de suspendre le développement de cette version spécifique du jeu. L’équipe de Gearbox Software se concentre désormais sur la livraison de contenu post-lancement de qualité pour les joueurs et sur les améliorations continues visant à optimiser le jeu sur les plateformes existantes.

Cette annonce marque un nouveau revers pour Borderlands 4 sur Switch 2, un projet qui avait déjà connu plusieurs retards. En septembre dernier, 2K Games et Gearbox Software avaient annoncé le report de la version Switch 2, initialement prévue pour octobre 2025. L’intention affichée à l’époque était de consacrer du temps supplémentaire pour offrir la « meilleure expérience possible » sur le nouveau système de Nintendo. Les précommandes avaient même été annulées suite à ce premier report.

Il n’est pas clair à ce stade si le projet est définitivement abandonné ou si Take-Two collabore avec Nintendo pour faire fonctionner le jeu à un niveau satisfaisant. La formulation employée par Lewis suggère une mise en suspens plutôt qu’une annulation pure et simple, mais aucun calendrier de reprise n’a été communiqué.

Borderlands 4 était originellement sorti sur les autres plateformes en septembre 2024. Si le passage à un monde ouvert avait été salué par la critique, des rapports avaient également fait état de problèmes de performance problématiques sur les versions console au moment du lancement. Ces difficultés techniques pourraient expliquer en partie les complications rencontrées pour adapter le titre à la Switch 2.

Lewis a tenu à rassurer sur l’engagement continu de Take-Two envers la plateforme Nintendo. Cette décision concernant Borderlands 4 n’impactera pas les autres projets Switch 2 de l’éditeur, qui continue de collaborer étroitement avec le constructeur japonais. PGA Tour 2K25 et WWE 2K26 restent confirmés pour des sorties sur Switch 2, ce dernier étant attendu pour le 13 mars prochain. Le porte-parole s’est dit « incroyablement enthousiaste » à l’idée d’apporter davantage de titres de leur catalogue sur cette plateforme à l’avenir.

Dans ces mêmes résultats financiers, Take-Two a annoncé d’autres informations notables. Le PDG Strauss Zelnick a notamment démenti les rumeurs en ligne suggérant que Rockstar Games pourrait retarder la sortie des copies physiques de GTA 6 jusqu’en 2027 pour éviter des fuites du jeu. Zelnick a confirmé que « ce n’est pas le plan » et que le jeu sortira bien le 19 novembre comme prévu.

L’entreprise a également révélé que GTA 5, le prédécesseur vieux de plus d’une décennie de GTA 6, a franchi la barre des 225 millions d’exemplaires vendus à ce jour, un chiffre témoignant de la longévité exceptionnelle du titre.

Pour le trimestre novembre-décembre 2025, Take-Two a rapporté 1,76 milliard de dollars de réservations nettes, dépassant les prévisions de Wall Street qui tablaient sur 1,58 milliard selon le consensus des analystes fourni par LSEG. La perte nette GAAP s’est élevée à 929,9 millions de dollars, soit une perte de 50 cents par action, comparée à la perte de 125,2 millions de dollars de l’année précédente.

Zelnick a également commenté la récente suppression par Rockstar Games de contenu créé par les utilisateurs dans GTA Online qui mettait en scène une représentation de l’assassinat de Charlie Kirk. Le PDG a défendu fermement cette action en déclarant que lorsque du contenu viole les conditions d’utilisation, l’entreprise agit de manière agressive. Il a souligné l’importance primordiale de la sécurité des consommateurs et affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une zone grise nécessitant un jugement nuancé, mais d’une violation claire des conditions de service mettant fin à toute discussion.