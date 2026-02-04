Nintendo a officialisé la diffusion imminente d’un nouveau Nintendo Direct consacré aux titres d’éditeurs tiers. Intitulé au Japon « Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5 », l’événement sera diffusé demain, le 5 février, à partir de 15H chez nous, 23 heures au Japon. La présentation durera environ 30 minutes et se concentrera exclusivement sur des jeux développés par des partenaires de Nintendo.

Dans sa communication internationale, Nintendo précise qu’il s’agira d’un Nintendo Direct Partner Showcase, avec un livestream prévu le 5 février à 15h00 CET. Cette émission proposera un aperçu des prochains jeux à venir à la fois sur Nintendo Switch 2 et sur Nintendo Switch, confirmant une nouvelle fois la cohabitation des deux plateformes dans la stratégie de l’éditeur.

Comme à l’accoutumée pour ce format, aucune production interne Nintendo n’est annoncée, l’accent étant mis sur les éditeurs tiers et leurs projets à venir. Avec une durée d’environ une demi-heure, ce Partner Showcase devrait offrir une vue d’ensemble conséquente du catalogue à venir sur les consoles Nintendo au cours des prochains mois.