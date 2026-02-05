Après plusieurs investigations, le célèbre leaker Billbil-kun a réussi à mettre la main sur les dates de sortie des versions physiques de certains titres Xbox à paraître sur Nintendo Switch 2. Ces révélations interviennent juste avant le Partner Showcase prévu ce jeudi 5 février 2026 à 15h heure française.

Les précommandes de ces titres ouvriront dès aujourd’hui, le 5 février 2026, juste après le Nintendo Direct. Deux jeux Bethesda majeurs sont concernés par cette annonce, avec des formats et des prix désormais connus.

Indiana Jones et le Cercle Ancien bénéficiera d’une version physique dont le format reste à confirmer, probablement une Game-Key Card contenant une clé de téléchargement dans le boîtier. La sortie physique est fixée au 12 mai 2026 au prix de 69,99 euros en Europe et 69,99 dollars aux États-Unis. Concernant la date de sortie digitale réelle, le flou persiste, mais Billbil-kun pense qu’elle coïncidera également avec le 12 mai 2026.

Fallout 4 Anniversary Edition arrivera en version physique sous forme de code de téléchargement CIAB (Code In A Box) le 28 avril 2026, proposée à 59,99 euros en Europe et 59,99 dollars aux États-Unis. La version digitale pourrait débarquer dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop, bien que cela ne soit pas confirmé officiellement.

Cette édition anniversaire réunira le jeu de base ainsi que les six extensions officielles : Automatron, Far Harbor, Nuka-World et les trois packs Workshop. Les joueurs pourront redécouvrir la richesse du Commonwealth dans sa forme la plus complète, entre construction de colonies, exploration des ruines irradiées de Boston et affrontements contre mutants et synthétiques.

Bethesda ne s’arrête pas là : cette édition comprendra également plus de 150 éléments issus du Creation Club, incluant du contenu inédit. Parmi les ajouts notables figurent de nouvelles armes, des races alternatives pour Dogmeat notamment husky et dalmatien, des ajustements de gameplay et même de nouvelles quêtes pensées pour prolonger l’expérience.

Grande nouveauté, Fallout 4 Anniversary Edition introduira pour la première fois sur console un menu Creations intégré. Celui-ci permettra de parcourir, télécharger et gérer directement depuis le jeu des contenus additionnels créés par des développeurs et des moddeurs passionnés. Bethesda promet un flux continu de nouvelles créations venant enrichir le monde du Commonwealth, transformant chaque partie en aventure unique.

Sorti initialement en 2015, Fallout 4 reste une référence du RPG en monde ouvert, récompensé à de multiples reprises pour son univers dense et son système de progression S.P.E.C.I.A.L. Sur Nintendo Switch 2, les joueurs profiteront de cette version ultime dans des conditions techniques optimisées.

Par ailleurs, Skyrim Anniversary Edition bénéficiera également d’une version physique sur Switch 2 en format CIAB avec code de téléchargement. Celle-ci sortira le 28 avril 2026 au même prix que Fallout 4. Lauréat de plus de 200 récompenses du Jeu de l’année, The Elder Scrolls V Skyrim fête ses dix ans d’aventure avec cette édition comprenant une décennie de contenu : le jeu principal salué par la critique et ses extensions, ainsi que du contenu inédit incluant quêtes, donjons, boss, armes, sorts et davantage encore.

La version Switch 2 de Skyrim proposera des fonctionnalités spécifiques comme les capteurs de mouvement ainsi que des tenues et équipements compatibles avec l’amiibo The Legend of Zelda. Les joueurs pourront terrasser leurs ennemis en s’armant de l’Épée de Légende, se protéger à l’aide du Bouclier Hylien ou montrer leur côté héroïque en arborant la Tunique de Prodige.