Nouveau volet de la série PARANORMASIGHT, portage de FINAL FANTASY VII REBIRTH sur Nintendo Switch 2 et Xbox, date de sortie pour The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Lors du Nintendo Direct, SQUARE ENIX a annoncé la sortie de PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse. Ce deuxième volet de la série, après l’incontournable PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, débarque le 19 février sur Nintendo Switch™ et d’autres plateformes. Les joueuses et les joueurs peuvent également se réjouir de l’arrivée le 3 juin de FINAL FANTASY VII REBIRTH, le deuxième volet de la série FINAL FANTASY VII Remake saluée par la critique, sur Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC Xbox.

En plus de ces annonces, le Nintendo Direct a dévoilé une nouvelle bande-annonce du jeu action-RPG The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, prévu pour le 18 juin sur Nintendo Switch 2 et d’autres plateformes.

PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse

PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, deuxième volet de la série d’aventure et d’horreur PARANORMASIGHT, sera disponible en version numérique le 19 février 2026, sur Nintendo Switch, PC (Steam®), iOS et Android. Les précommandes ouvriront plus tard dans la journée.

Avec pour toile de fond le Japon de l’ère Shôwa et pour thème les légendes urbaines et le surnaturel, ce nouveau volet est produit par les créateurs du jeu d’origine sorti en 2023, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo. Dans PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, les joueurs devront enquêter sur une « malédiction » dans un cadre nouveau, avec des personnages originaux et des aspects inédits du folklore local. Le jeu offre une expérience immersive sans pareille grâce à un savant mélange de décors inspirés de lieux réels et de légendes authentiques.

Bien que PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse se présente comme une histoire indépendante, les joueurs qui souhaitent découvrir PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo peuvent profiter d’une réduction de -75 % à l’achat de ce titre sur Nintendo Switch, iOS et Android jusqu’au 18 février.

FINAL FANTASY VII REBIRTH

FINAL FANTASY VII REBIRTH, acclamé par la critique à l’échelle mondiale, lauréat de 125 « notes parfaites » et de 40 prix du « jeu de l’année », arrive le 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, ainsi que sur Xbox Series X|S et Xbox sur PC avec Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming.

Les précommandes pour la version numérique sont disponibles avec une réduction de -20 %*. Les joueurs qui précommandent la Digital Deluxe Edition sur Nintendo Switch 2 ou les plateformes Xbox recevront les bonus exclusifs suivants : Matéria d’invocation Trio de mogs, Matéria d’invocation Chocobo chicos, Protection : Bracelet Midgar et Bracelet Shrina, en plus des bonus standards de la Digital Deluxe Edition : Matéria d’invocation Pot magique, Accessoire : Ras-de-cou du cycle de la vie, Protection : Bracelet orchidée, ainsi qu’un artbook numérique et une mini bande-son numérique.

De plus, les précommandes de l’édition physique sur Nintendo Switch 2 Edition sont accompagnées d’une carte Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Zack Fair, avec une illustration alternative de Tetsuya Nomura. Dans la limite des stocks disponibles.

Cette version de FINAL FANTASY VII REBIRTH comprend également la fonctionnalité « Aides de jeu », introduite lors de la sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2 et les plateformes Xbox. La fonctionnalité « Aides de jeu » octroie des PM, des PV, une durée des combats et une jauge ATB illimités, la capacité d’infliger 9 999 points de dégâts, davantage de facilité à acquérir des compétences d’arme ainsi que d’autres avantages qui simplifient le jeu et permettent aux joueurs de se concentrer sur l’histoire et le combat hybride.

FINAL FANTASY VII REBIRTH est une nouvelle aventure indépendante qui vous fera découvrir une immense planète pleine de vie. Dans ce jeu, Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII fuient la cité dystopique de Midgar et explorent le vaste monde alentour. À la poursuite de Séphiroth, un être tout droit surgi du passé de Cloud et déterminé à contrôler le monde, ces héros inattendus unissent leurs forces à celles de nouveaux compagnons comme Yuffie, la shinobi vaillante, et Cait Sith, un chat robotique moqueur. FINAL FANTASY VII REBIRTH est une expérience inoubliable, pleine de rebondissements, de personnages mémorables et d’environnements à couper le souffle, qui plaira aussi bien aux vétérans qu’aux nouveaux joueurs.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira le 18 juin 2026. L’ouverture des précommandes débute dès aujourd’hui pour les versions physique et numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam®) et Microsoft Store. Les précommandes pour la version physique sont également ouvertes sur Nintendo Switch 2, celles pour la version numérique sont prévues à une date ultérieure.

Les joueurs qui précommandent la version numérique et/ou la version physique dès aujourd’hui recevront le « Lot de voyage d’Elliot » pour préparer leur aventure. Ce bonus de précommande comprend deux objets offrant à Elliot un avantage dès le début de son périple : une « broche du départ » qui augmente la quantité de monnaie et de fragments de magilithe obtenue auprès des ennemis, ainsi qu’une Magilithe d’épée « Attaque augmentée ». En plus de la Standard Digital Edition, une Digitale Deluxe Edition est également disponible à la précommande et comporte plusieurs bonus inédits : une « armille des fées », un « bracelet de cheville des cerisiers » et une « bague des roselles ».

Les précommandes de la Collector’s Edition en version physique s’effectuent exclusivement sur la boutique SQUARE ENIX. Cette édition contient le jeu de base, la bande-son originale et une horloge de bureau à l’effigie de Faie.

Dans The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, le duo Elliot et Faie explore un vaste continent grouillant de terribles adversaires et parsemé de grottes cachées et de ruines anciennes, sur une période correspondant aux quatre âges d’un millénaire. Elliot peut manier sept types d’armes, allant du couteau de combat rapproché à la faucille à chaîne pour attraper les ennemis. Chaque arme peut être personnalisée à l’aide d’une Magilithe pour correspondre au style combat voulu. La puissante magie de Faie est un atout de taille, en combat comme en exploration, autant pour attaquer les ennemis que pour récupérer des objets hors de portée.

Le jeu comportera également de nouvelles fonctions améliorées selon les avis obtenus après le lancement de la démo gratuite (téléchargeable sur Nintendo Switch 2), telles que : une amélioration de la rapidité des mouvements d’Elliot, des ajustements apportés au menu des raccourcis des armes et l’ajout d’options de difficultés supplémentaires.

À propos de FINAL FANTASY VII

FINAL FANTASY VII, initialement sorti en 1997 sur PlayStation®, est unanimement considéré comme une référence en matière de RPG. Le jeu a fêté son 25e anniversaire en 2022. Son scénario digne d’une épopée, ses personnages uniques, et ses cinématiques tirant parti des meilleures technologies de l’époque ont valu au jeu original de nombreuses louanges. Depuis, le jeu où l’emblématique Cloud Strife se lance à la poursuite de son ennemi juré, Séphiroth, s’est vendu à plus de 15,3 millions d’exemplaires dans le monde entier, et il continue à recevoir les éloges de la critique et des fans. La popularité du jeu lui a valu d’être décliné en spin-offs, films et produits dérivés. Aujourd’hui, le projet de remake de FINAL FANTASY VII de Square Enix, qui a constitué pour cela une équipe mixte de développeurs d’époque et de nouveaux venus, revisite l’histoire de ce RPG qui a redéfini le genre à travers trois jeux distincts et indépendants. Le premier volet de la trilogie, FINAL FANTASY VII REMAKE est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Xbox sur PC, consoles PS5® et PS4® et PC. Quant au deuxième volet FINAL FANTASY VII REBIRTH, il a reçu un chaleureux accueil des joueurs comme de la critique, et obtenu plus de 125 scores parfaits de la part des médias ainsi que 40 récompenses du meilleur jeu de l’année. Il est actuellement disponible sur PC et sur console PS5®. Le 3 juin 2026, FINAL FANTASY VII REBIRTH fera ses débuts sur Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Xbox PC en tant que titre Xbox Play Anywhere.

À propos de PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse

Développé par les créateurs du jeu culte PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo sorti en 2023, ce deuxième volet de la série, nommé PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, est une histoire indépendante ancrée dans le Japon de l’ère Shôwa. Cette enquête aux points de vue multiples, imprégnée du folklore local, se déroule sur une île méridionale et s’articule autour de la légende d’une sirène capable d’offrir l’immortalité. Ce jeu sera disponible le 19 février 2026 sur Nintendo Switch, PC (Steam®), iOS et Android.