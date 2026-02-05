Le commentateur de la WWE Wade Barrett présente en voix off les nouveautés majeures du gameplay

2K révèle un nouveau Ringside Report pour WWE® 2K26, mettant l’accent sur les améliorations majeures de cet opus, notamment de nouveaux types de matchs, des environnements et objets interactifs, des attaques surprises, des actions de début de match, de nouvelles séquences réalistes et immersives, les rivalités, une nouvelle équipe de commentateurs et des entrées interactives. Dernier volet d’une série d’analyses approfondies des fonctionnalités, faisant suite au précédent Report sur le nouveau Ringside Pass, ces Ringside Reports font monter l’attente autour de WWE 2K26, disponible à partir du 6 mars sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 et PC via Steam.

Commenté par l’analyste de la WWE Wade Barrett, ce Ringside Report sur le Gameplay s’ouvre sur un aperçu de quatre types de matchs inédits : le Dumpster Match, l’I Quit Match, le Three Stages of Hell et l’Inferno Match.

Le Dumpster Match est un combat sans règles où un compétiteur doit jeter son adversaire dans une benne à ordures et refermer le couvercle avant qu’il ne s’en échappe. Ce type de match est illustré par des images de Je’Von Evans affrontant Ethan Page dans un parking, le projetant contre une voiture avant de l’envoyer dans la benne.

L’I Quit Match est un affrontement brutal où la victoire revient au premier combattant qui parvient à faire abandonner son adversaire verbalement. Les compétiteurs peuvent utiliser des chaises en acier et d’autres objets pour infliger une pression écrasante sur les membres de leur adversaire et des punitions physiques, brisant la volonté de l’adversaire jusqu’à ce qu’il soit forcé de prononcer « I quit » dans le micro tendu par l’arbitre. Pour illustrer cela, on voit Bron Breakker coincer le bras de Seth Rollins entre le siège et le dossier d’une chaise en acier afin de le forcer à la soumission.

Dans le Three Stages of Hell, les compétiteurs s’affrontent dans une série pouvant aller jusqu’à trois matchs consécutifs ; le premier à remporter deux manches sur trois décroche la victoire. Les types de matchs disponibles pour le « Three Stages of Hell » incluent les règles normales, Extreme Rules, Inferno, I Quit, Dumpster, Hell in a Cell, Steel Cage, Table, Ladder, TLC, Casket et Ambulance. Les légendes de la WWE « Stone Cold » Steve Austin et Triple H sont ici mis en scène s’affrontant dans un match normal, suivi d’un match Extreme Rules et, enfin, d’un Steel Cage match.

L’Inferno Match est un type de match unique et sinistre, où le ring est entouré d’un mur de flammes qui brûlent de plus en plus fort à mesure que les adversaires se projettent sur le tapis. Les impacts violents font monter les flammes, augmentant le risque et l’intensité au fil du combat. Un duel classique entre l’Undertaker de l’époque « Ministry of Darkness » et Kane ’98 (disponible dans le Pack de l’Édition Attitude Era) illustre ce mode de jeu que les deux colosses ne connaissent que trop bien. L’Undertaker remporte la victoire alors que l’arbitre se précipite pour asperger Kane, vaincu, avec un extincteur.

Le Ringside Report se concentre ensuite sur les éléments fondamentaux du Gameplay. Tout d’abord, de nouveaux environnements vastes ainsi que des interactions inédites avec le décor et les objets sont mis en avant. Dans le nouvel environnement de la casse, Becky Lynch grimpe à des hauteurs vertigineuses pour punir Maxxine Dupree, tandis que « Stone Cold » Steve Austin ramasse Booker T dans le nouveau chariot de courses interactif. Dominik Mysterio illustre une autre utilisation du chariot en attaquant son père, Rey Mysterio, alors que ce dernier gît sans défense à l’intérieur, avant de l’envoyer s’écraser contre le ring. Ensuite, Trick Williams affronte Ricky Saints, qui fait ses débuts dans la franchise WWE 2K, et fait la démonstration de l’un des nouveaux objets interactifs les plus infâmes : un sac de punaises. Williams vide le sac sur le tapis du ring avant d’infliger une « Superplex » à Saints sur le tas de punaises.

Une autre nouvelle recrue du roaster, Rey Fenix, est montré en train d’empiler des tables, une nouvelle manière d’infliger des dégâts à ses adversaires dans WWE 2K26. Fenix projette son frère, Penta, par-dessus la troisième corde à travers les deux tables situées au bord du ring, ne laissant derrière lui qu’un amas de débris de bois et de métal tordu. Dans les matchs de championnat, les ceintures sont désormais disposées sur un piédestal au bord du ring et peuvent être saisies pour infliger une souffrance supplémentaire, comme le prouve CM Punk en fracassant Drew McIntyre avec le World Heavyweight Championship.

Ensuite, la légende de la WWE Chyna affronte Rhea Ripley dans un fantasy match-up afin d’illustrer l’extension des combats dans la foule et au niveau des barricades, incluant de nouveaux coups et prises au sommet de celles-ci. Les attaques surprises, disponibles dans certains environnements, sont également mises en avant lorsque Myles Borne, nouveau venu dans la franchise, surgit pour interférer dans un combat à la casse entre Ricky Saints et Ethan Page.

Start of Match Actions allow players to shake hands, take cheap shots, draw energy from the crowd, and engage in other actions that add to the storytelling, before the bell even rings. Pre-match interactions between Jade Cargill and Naomi, Road Dogg and X-Pac, and Wade Barrett and Sheamus are shown. All-new A.I. sequences are up next, allowing players to program a specific set of moves that A.I. will perform in a certain order, customizable in Create-A-Moveset, demonstrated here by Penta vs Chad Gable. Rivalries now extend into Play Now and Exhibition modes, causing matches and relationships to have lasting consequences. Heated exchanges between Rhea Ripley and Iyo Sky, and Naomi and Jade Cargill show how Universe-style rivalry actions have now extended to more casual game modes.

Les Actions de début de match permettent aux joueurs de serrer la main de leur adversaire, de porter des coups bas, de puiser de l’énergie auprès de la foule ou d’effectuer d’autres gestes qui enrichissent la narration avant même que la cloche ne sonne. Des interactions d’avant-match entre Jade Cargill et Naomi, Road Dogg et X-Pac, ainsi que Wade Barrett et Sheamus sont ici présentées. Viennent ensuite les toutes nouvelles séquences d’I.A., qui permettent aux joueurs de programmer une série de prises spécifiques que l’ordinateur exécutera dans un ordre précis. Ces séquences sont personnalisables dans le mode « Create-A-Moveset », comme illustré ici par un duel entre Penta et Chad Gable. Enfin, les rivalités s’étendent désormais aux modes Play Now et Exhibition, conférant aux matchs et aux relations des conséquences durables. Les échanges tendus entre Rhea Ripley et Iyo Sky, ou encore Naomi et Jade Cargill, montrent comment les actions de rivalité typiques du mode Univers sont désormais accessibles dans des modes de jeu plus décontractés.

Les améliorations de la présentation incluent une équipe de commentateurs mise à jour, composée de Michael Cole, Wade Barrett, Corey Graves et Booker T. Les entrées interactives permettent désormais aux joueurs de contrôler les provocations, de déclencher les effets pyrotechniques et de haranguer la foule. L’ajout de nouveaux arbitres et d’un nouveau mode de diffusion renforce encore le réalisme et l’immersion. Grâce à toutes ces fonctionnalités inédites et améliorées, WWE 2K26 ambitionne d’offrir aux joueurs la liberté totale de vivre leurs propres fantasmes à la WWE et de jouer selon leurs envies.

Four editions of WWE 2K26 are available for pre-order now. King of Kings Edition, Attitude Era Edition, and Monday Night War Edition are scheduled for worldwide release on Friday, March 6, 2026, seven days prior to the Standard Edition, which will be available Friday, March 13, 2026.

Quatre éditions de WWE 2K26 sont désormais disponibles à la précommande. L’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era et l’Édition Monday Night War sont programmées pour une sortie mondiale le vendredi 6 mars 2026, sept jours avant l’Édition Standard, qui sera disponible vendredi 13 mars 2026.