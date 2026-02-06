Partez à l’aventure, domptez plus de 450 Digimon et créez des liens forts avec ces créatures pour sauver le monde des humains et le monde digital

Le destin de deux mondes sera bientôt entre les mains des joueurs dans DIGIMON STORY TIME STRANGER sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Publié par Bandai Namco Entertainment Europe et développé par Media Vision Inc., DIGIMON STORY TIME STRANGER est un jeu de rôle visuellement époustouflant dans lequel les joueurs doivent collectionner, dompter et combattre plus de 450 Digimon. Après un succès foudroyant (plus d’un million d’unités vendues l’année dernière sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC), cette aventure de domptage de monstres arrivera sur Nintendo Switch 1 et 2 le 10 juillet prochain. Les éditions Standard, Digital Deluxe et Digital Ultimate sont déjà disponibles en précommande.

DIGIMON STORY TIME STRANGER est conçu pour être le point d’entrée idéal dans la franchise pour tous les fans de JDR. Alors que le monde des humains et le monde digital sont au bord du précipice, les joueurs incarnent un agent de l’ADAMAS chargé de sauver ces deux mondes. Au cours de leur mission, ils devront dompter des Digimon, travailler en équipe avec eux pour créer des liens, faire évoluer leurs capacités pour terrasser leurs adversaires lors de passionnants combats au tour par tour, passer d’un monde à l’autre et même voyager dans le temps. Sur Nintendo Switch 2, les joueurs pourront choisir entre le mode Qualité (4K HDR, maximum 30 IPS sur station d’accueil ; Full HD, maximum 30 IPS en mode portable) et le mode Performance (Full HD, maximum 60 IPS sur station d’accueil et en mode portable). Pour toute précommande de DIGIMON STORY TIME STRANGER, les joueurs recevront des bonus tels que tels que l’uniforme scolaire, l’ensemble d’objets d’aventure, Agumon (noir) et Gabumon (noir).

La version Nintendo Switch du Season Pass inclura les trois packs DLC du jeu, contenant chacun un épisode et cinq Digimon supplémentaires. Le Season Pass inclut également la ferme Golden Moai, que les joueurs peuvent utiliser pour décorer la Digifarm. Ces packs DLC, disponibles individuellement sur les systèmes Nintendo Switch dans les mois suivant la sortie du jeu, seront accessibles aux titulaires du Season Pass ou disponibles à l’achat séparément.

Voici la liste des différentes éditions de DIGIMON STORY TIME STRANGER :

Édition Standard : jeu de base, uniforme scolaire, ensemble d’objets d’aventure, Agumon (noir)

et Gabumon (noir)

jeu de base, uniforme scolaire, ensemble d’objets d’aventure, Agumon (noir) et Gabumon (noir) Édition Digital Deluxe : contenu de l’édition Standard, le bonus de l’édition Deluxe avec le

costume : ensemble Cyber Sleuth et le pass de saison

contenu de l’édition Standard, le bonus de l’édition Deluxe avec le costume : ensemble Cyber Sleuth et le pass de saison Édition Digital Ultimate : contenu de l’édition numérique Deluxe, pack Costumes (3 costumes par personnage, 3 missions secondaires), déblocage anticipé de versions spéciales d’Agumon et Gabumon avec conditions de Digivolution vers des Digimon spécifiques déjà débloquées, costumes de la Sécurité Publique, ensemble Approvisionnement Spécial, pack de musiques Cyber Sleuth

Intrigue palpitante, univers fascinant, personnages mémorables (dont plus de 450 Digimon aux capacités uniques), système de combat amélioré et plus encore : DIGIMON STORY TIME STRANGER marque une évolution majeure dans la série et s’impose d’ores et déjà comme un titre incontournable pour tous les fans de JDR.