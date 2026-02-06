Level-5 a déployé les versions 2.1.0 et 2.1.1 de Fantasy Life i: La voleuse de temps le 6 février 2026. La version 2.1.0 est disponible sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, tandis que la version 2.1.1 est sortie sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Steam. Des problèmes mineurs ont été corrigés dans la version 2.1.1 sur PS5, PS4, Xbox et Steam, et les versions Switch 2 et Switch recevront cette mise à jour corrective ultérieurement.

Le principal ajout de contenu introduit le Dream Challenge, un nouveau mode de combat de boss haute difficulté. Ce contenu devient accessible après avoir parlé à Dark Don au Camp de Base une fois que Don’s Dreamy Deals à Snoozaland atteint le Rang de Boutique 3 ou supérieur. Cette addition vise à offrir un défi supplémentaire aux joueurs expérimentés cherchant à tester leurs compétences contre des adversaires redoutables.

Quatre nouvelles quêtes de rêve ont été ajoutées à Snoozaland : Despair Showtime, Prism Burst!, Heaven Piercing Wings et Absolute Badness. Ces quêtes se débloquent lorsque Don’s Dreamy Deals atteint le Rang de Boutique 5, offrant du contenu progressif pour les joueurs avançant dans le jeu.

L’interface utilisateur de Snoozaland bénéficie de plusieurs améliorations. La disposition de l’écran de changement d’équipement affiché lors de l’acquisition de nouveaux équipements a été ajustée. L’écran de résultats en mode multijoueur affiche désormais les titres des joueurs. Le menu de sac a également été amélioré avec l’ajout d’icônes d’effet pour chaque objet, facilitant l’identification rapide des propriétés des items.

La limite quotidienne de recettes reçues des résidents de l’île a été augmentée. Les joueurs peuvent désormais obtenir jusqu’à trois recettes par jour réel contre une limite inférieure auparavant, permettant une progression plus rapide dans les aspects culinaires et artisanaux du jeu.

Une quantité substantielle de nouveaux objets a été ajoutée au jeu. La série Dark Dragon comprend quinze armes et outils de vie différents incluant épée, bouclier, buster, arc, bâton, pioche, hache, canne à pêche, houe, marteau, scie, aiguille, flasque, poêle à frire et pinceau. Côté armures, plusieurs nouvelles séries font leur apparition : Shiba Inu White, Shiba Inu Black, Black Dragon Whelp, Marching Band, Moonbeam, Moon, ainsi qu’un cache-œil Skull Eyepatch.

Les objets fabriquables s’enrichissent des séries Patchwork et Nightmare, ainsi que de décorations florales comme Rose, Pearldrops, Clover et Bonbelle. Des répliques de personnages sont également disponibles : Mr. Hammer #1, Chef Piggy, Chomp Leafe, Monziger Z et King Tweet Tweet. Les options d’apparence des installations incluent Patchwork Bridge, Patchwork Stairs, Patchwork Road, Patchwork Square et de nouvelles variations de couleur pour les maisons à toit de chaume.

Six nouvelles montures ont été ajoutées, incluant Delivery Robot 2, Genbu et Greater Sea Beetle Ball. De nouvelles recettes sont disponibles chez Don’s Dreamy Deals, accessible via le gameplay de Snoozaland. L’émote LEVEL5! a également été ajoutée à la boutique.

La Mystery Box au Celestia Exchange a subi des ajustements significatifs. Les ensembles d’armures Artisan King, Forager King et Hero ont été ajoutés à la sélection. L’ensemble Artisan King peut être obtenu dans la Surprise Box, Forager King dans la Happy Box et Hero dans la Dreamy Box, ces objets apparaissant une fois les armures correspondantes obtenues via les quêtes du Colisée. Goddess Fruit, Cashnut, Exp. Sphere et Redux Stone ont été ajoutés, tandis que les objets consommables comme les HP Potions ont été retirés. Les taux d’apparition de chaque objet ont été ajustés pour équilibrer l’économie du jeu.

L’équilibrage des combats a reçu une attention particulière avec le renforcement de plusieurs attaques chargées et compétences spéciales. Pour le Paladin, Sonic Blade III et Elemental Edge ont été améliorés. Le Mercenaire bénéficie de buffs pour Dragon Claw III et Meteor Crash. Le Magicien voit ses compétences Mystic Punishment III, Healing Forest III et Collapsing Star renforcées. Le Chasseur profite d’une amélioration d’Hurricane Shot. Ces améliorations incluent des augmentations de dégâts visant à rendre ces classes plus compétitives.

Le comportement des Buddies avec des Vies de Combat a été ajusté. La fréquence d’utilisation des Compétences Spéciales a été augmentée et le taux d’esquive amélioré, rendant ces compagnons plus efficaces en bataille. Les Compétences Uniques de certains Buddies ont été renforcées avec des augmentations des effets de buff, de soin et de dégâts. Odin, Hilda, Rouge, Jerry, Cliff et Sloane bénéficient tous d’améliorations de leurs compétences respectives.

Le Treasure Grove a été ajusté pour que les étages de monstres avec l’objectif « Vaincre tous les monstres » apparaissent moins fréquemment que ceux demandant de « Vaincre un nombre spécifique de monstres », réduisant la frustration potentielle des joueurs face à des objectifs trop exigeants.

L’interface utilisateur des popups de dégâts a été améliorée pour rendre les dégâts des attaques du joueur plus faciles à voir lorsque plusieurs joueurs attaquent simultanément. Les popups lors de l’attaque d’un Sweet Spot ont été ajustés pour mieux distinguer les dégâts du joueur de ceux des autres participants.

Les notifications d’acquisition d’objets affichent désormais une icône NEW! lorsque des objets nouvellement obtenus apparaissent sur le côté gauche de l’écran, facilitant le repérage des nouvelles acquisitions.

De nombreux bugs ont été corrigés. Un problème dans Snoozaland où les monstres et objets collectables ne parvenaient pas à apparaître a été résolu. Un bug multijoueur où le temps restant ne s’affichait pas correctement si un invité se déplaçait vers la salle du boss immédiatement après avoir été mis K.O. dans le One Punch Death Battle Dream a été corrigé. L’interaction entre voler avec Skelegon et divers effets a été ajustée, l’effet de Drowsy Mimic étant désormais supprimé mais Happy Angel, Dejected Devil et Bombs-A-Plenty restant actifs.

D’autres corrections incluent la résolution d’un problème où les méthodes d’acquisition pour les montures chez Don’s Dreamy Deals n’étaient pas affichées correctement, un bug où les coffres au trésor ne tombaient pas correctement en multijoueur dans certaines conditions, et un problème où obtenir une armure dans la catégorie Jambes changeait forcément l’équipement équipé en portant une armure dans la catégorie Robe.

Un correctif spécifique à la Switch 2 et Switch résout un problème lors de l’exploration du Treasure Grove en jeu local où les coffres au trésor des Strangelings n’apparaissaient parfois pas pour les invités.