L’éditeur Limited Run Games et le développeur Implicit Conversions ont annoncé que le jeu d’action-aventure Fear Effect 2: Retro Helix sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC via Steam le 27 février 2026.

Originellement développé par Kronos Digital Entertainment, Fear Effect 2: Retro Helix est sorti initialement sur PlayStation le 21 février 2001. Il s’agit de la première fois que le titre est porté sur de nouvelles plateformes.

Limited Run Games propose une version physique Switch pour Fear Effect 2: Retro Helix dont les précommandes sont déjà ouvertes. L’éditeur a confirmé que le titre sera également disponible à l’achat en version numérique le 27 février 2026.

Fear Effect 2: Retro Helix fait revenir les joueurs à Hong Kong en 2048 dans ce préquel révolutionnaire qui a défini le style et la narration mature pour toute une génération. Se déroulant deux ans avant les événements de Fear Effect, l’aventure palpitante mène les joueurs des métropoles futuristes au tombeau perdu du premier empereur de Chine. Ils découvrent les origines des mercenaires Hana Tsu-Vachel, Royce Glas, Deke Decourt et de l’énigmatique Rain Qin, dans une histoire mêlant espionnage high-tech, mythologie chinoise ancestrale et surnaturel.

Le jeu se distingue par son style visuel iconique alliant personnages 3D en cel-shading et décors FMV animés en streaming continu. Cette esthétique unique digne d’un roman graphique reste inoubliable et captivante.

Le système novateur Fear Effect met les nerfs des joueurs à l’épreuve en liant l’efficacité au combat directement au rythme cardiaque. L’expérience propose un monde débordant d’action intense, d’éliminations furtives stratégiques et d’énigmes classiques de survival horror.

Cette version pour plateformes modernes bénéficie de fonctionnalités améliorées de qualité de vie, incluant les sauvegardes rapides (Save States), le retour en arrière (Rewind), le mode écran large, les succès et les filtres CRT, garantissant une expérience authentique tout en modernisant ce classique intemporel.