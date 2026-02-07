Coffee Stain Studios a annoncé que le jeu de survie viking populaire Valheim arrivera sur Switch 2 en 2026, un portage inattendu pour cette exclusivité PC ayant connu un immense succès.

Lancé en accès anticipé en 2021 avant de s’étendre à d’autres plateformes deux ans plus tard, Valheim peut sembler une quantité connue à ce stade. Mais il reste excellent de pouvoir profiter de cette aventure, et on imagine que ce sera un bon fit pour la Switch 2.

Valheim est un jeu d’exploration et de survie situé dans un monde merveilleux de mythologie nordique. Les joueurs incarnent un guerrier tombé au combat dont l’âme a été emportée par les Valkyries à Valheim, le dixième monde de la mythologie nordique. Vous êtes le nouveau gardien de ce purgatoire primordial, assiégé de toute part par les créatures du chaos et les ennemis jurés des dieux. Odin compte sur vous pour reconquérir Valheim.

L’aventure commence au centre étrangement paisible de ce monde, mais la faveur des dieux récompense les braves. Il faut apprivoiser la nature sauvage en explorant les terres et construire une civilisation au fil du chemin. S’aventurer dans d’impénétrables forêts, se hisser au sommet d’imposantes montagnes, collecter des matériaux pour forger des armes mortelles et des armures plus résistantes, ainsi que pour bâtir des camps et des fortifications. Construire un puissant langskip et parcourir les vastes océans à la recherche de terres exotiques… mais prendre garde de ne pas naviguer trop loin.

Combat, forge, chasse, artisanat – tout le drill des mondes ouverts est présent. Comme sur PC, cette version permettra de jouer soit en solo, soit avec jusqu’à neuf amis en ligne. Le mode multijoueur coopératif 2-10 joueurs propose des serveurs indépendants hébergés par les joueurs et des possibilités de création de monde illimitées, bien que le jeu recommande de jouer en coopération avec 3 à 5 joueurs.

Le gigantesque monde en génération procédurale invite à explorer et s’établir dans des contrées mystiques, de mystérieuses forêts et d’imposantes montagnes, tout en affrontant les créatures de légendes et les animaux sauvages qui y habitent. Les combats exigeants basés sur un système d’esquives et de parades proposent un vaste éventail d’armes.

La construction de navires permet de prendre la mer, de radeaux sommaires jusqu’aux plus imposants navires de guerre, pour conquérir les océans et découvrir de nouvelles terres. Invoquer et triompher de monstres primordiaux issus des légendes, collecter des trophées pour progresser et forger de redoutables objets.

Le système de construction de maisons et de bases permet d’ériger maisons longues, fermes, campements, fortifications et bien plus. L’artisanat intuitif sert à forger des armes et armures dignes des sagas, brasser son propre hydromel et cuisiner de délicieux plats. Des serveurs dédiés sont disponibles pour les joueurs souhaitant leur propre serveur persistant.

Entièrement optimisé pour la Nintendo Switch 2, le jeu prend en charge le mode souris des Joy-Con 2 et les vibrations HD 2. Survivre prouvera votre valeur à Odin et vous vaudra une place dans ses halls. Bâtissez des forts imposants, créez de nouveaux équipements et cuisinez des plats pour vous préparer aux batailles à venir dans Valheim, qui fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2. Skål !