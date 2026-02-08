L’éditeur Whitethorn Games et le développeur Panpipe Studios ont annoncé que le jeu de plateforme-puzzle Colorbound sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et Epic Games Store en 2026.

Dans Colorbound, la couleur est plus qu’une simple teinte. En incarnant Anku, un garçon Aymara doté d’un don unique, les joueurs exploitent le pouvoir de la couleur pour façonner l’environnement lui-même, découvrant des chemins cachés pour naviguer à travers des puzzles complexes et stimulants.

Ce jeu de plateforme-palette vibrant invite à donner vie au monde environnant grâce au pouvoir des couleurs. Les joueurs rejoignent Anku dans un voyage émouvant pour réunir le groupe de son défunt grand-père en utilisant les couleurs pour façonner le monde. Au cours du périple, ils résoudront des énigmes, découvriront des secrets et aideront une famille de musiciens à se réunir une dernière fois.

Le grand-père d’Anku était un musicien très apprécié de son peuple, mais son groupe s’est dispersé depuis longtemps. Désormais, avec pour seuls bagages ses souvenirs et un don particulier, Anku doit traverser des paysages variés pour retrouver les musiciens disparus, raviver leur passion et offrir à son grand-père les adieux qu’il mérite. En chemin, les joueurs utilisent la couleur pour égayer la toile, transformant les obstacles en opportunités et les énigmes en musique.

Dans Colorbound, les joueurs collectent des couleurs sur leur palette qui peuvent être utilisées pour résoudre des énigmes logiques et des puzzles de plateformes légers. Des forêts luxuriantes aux cités oubliées, le monde de Colorbound propose une variété d’énigmes complexes qui s’étendent sur divers lieux et esthétiques, offrant un défi mental constant.

Toutes les couleurs ne se comportent pas de la même manière. Certaines peuvent être plus légères, permettant aux objets de flotter une fois peints, tandis que d’autres couleurs sont plus lourdes et peuvent tomber. Utiliser ces propriétés à son avantage aide Anku à traverser le terrain dangereux pour atteindre sa destination, ajoutant une dimension stratégique à la résolution de puzzles.