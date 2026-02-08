Le Métroidvania en 2D dessiné à la main et acclamé par la critique, Constance, arrive sur Nintendo Switch le 1er mai, comme annoncé lors d’un Nintendo Direct. Une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S suivra bientôt.

Lancé initialement sur PC sous les éloges, le jeu a été comparé aux grands noms du genre comme Hollow Knight et Celeste. Les joueurs incarnent Constance, une artiste maniant un pinceau magique.

Caractéristiques principales :

Gameplay en État de Flux : Transformez-vous en peinture pour traverser les surfaces, fendre l’air et utiliser des techniques de pinceau uniques pour un combat et un plateforme fluides.

Monde Dessiné à la Main : Explorez 6 biomes uniques, chacun représentant des aspects de la psyché et de l’histoire personnelle de Constance.

Progression à la Métroidvania : Débloquez de nouvelles capacités, vainquez des ennemis, résolvez des énigmes et découvrez des secrets dans un monde interconnecté et non-linéaire.

L’histoire suit le parcours de Constance pour comprendre ses luttes personnelles, libérer sa créativité et trouver son but intérieur.