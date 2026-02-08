Comme cela a été révélé récemment, MLB The Show 26 sera disponible sur Switch à partir du 17 mars. Des bandes-annonces et des vidéos de gameplay ont déjà été partagées, mais aujourd’hui marque la diffusion de la première bande-annonce spécifique à la Switch.

Les joueurs peuvent créer leur héritage du premier lancer à la dernière manche avec le MLB The Show le plus immersif à ce jour. L’expérience propose un gameplay fidèle à la réalité à travers des modes de jeu nouveaux, élargis et améliorés avec des fonctionnalités évoluées et de nouveaux effets de stade.

Le mode Road To The Show introduit Road to Cooperstown et une carrière amateur étendue. Le parcours vers la grandeur commence ici, et les joueurs choisissent leur chemin. Ils peuvent gagner une place convoitée au MLB Draft Combine ou attirer l’attention de l’une des 11 nouvelles universités supplémentaires en progressant à travers les chapitres de leur carrière. Les joueurs participent à la Men’s NCAA College World Series sous licence officielle en s’élevant du statut de talent prometteur du lycée à celui de légende MLB immortalisée au National Baseball Hall of Fame, peut-être même avec une place au premier scrutin.

Diamond Dynasty propose des mises à jour incontournables. Les joueurs construisent leur équipe fantastique ultime avec un nouveau palier de rareté Red Diamond et des cartes de joueurs du World Baseball Classic présentant des joueurs d’élite qui changent la donne. Ils jouent des campagnes Mini-Seasons remaniées tout en faisant monter leurs stars de niveau avec un système PXP amélioré, personnalisent leurs compétences avec les Parallel Mods et atteignent le Parallel V plus rapidement grâce à des défis spéciaux.

Le mode Franchise revisite l’expérience Front Office. Les joueurs disputent les matchs clés palpitants et les moments critiques de leur carrière de GM Franchise avec des saisons rationalisées et Custom Game Entry. Ils suivent les rumeurs et concluent de grosses transactions dans le Trade HUB tout-en-un ultime, où un nouveau système Trade Logic offre une profondeur réelle, une immersion et une prise de décision à enjeux élevés. Des alignements plus intelligents et une régression améliorée des joueurs reflètent désormais les décisions réelles et les réalités qui façonnent l’avenir de l’organisation.

Le mode Storyline présente la saison 4 des Negro Leagues. Ce mode de jeu primé revient avec de nouvelles légendes, uniformes et stades, célébrant les histoires de certains des joueurs de baseball les plus importants mais souvent oubliés de l’histoire.

Le gameplay offre plus de contrôle que jamais. Bear Down Pitching permet d’exercer un contrôle total sur les lancers en gagnant une réserve limitée de concentration d’élite à déployer dans les moments les plus critiques. Big Zone Hitting permet d’accumuler les home runs avec plus de contrôle sur le placement du swing, offrant une meilleure chance de frapper le point idéal.